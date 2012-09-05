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Компания FIAT
22 Мая 2019
Теги: авто

Компания FIAT выставила на салоне “Fiat Ducato 10 1.9 TD” грузоподъемностью в одну тонну. Объем грузового отсека машины составляет 7.5 куб. м, а сам он отделен от трех передних кресел (одно для водителя и два для пассажиров) специальной стеклянной перегородкой. Существует еще одна модификация “Fiat Ducato Combi”, предназначенная для перевозки девяти пассажиров и имеющегося при них багажа.

Среди автомобилей специального назначения большой интерес у посетителей вызвал "Renault Kangoo Express”. Этот небольшой автомобильчик в состоянии взять груз весом от 625 до 800 кг объемом не более трех кубометров. В то же время высота машины позволяет, практически не нагибаясь, заходить вовнутрь, не опасаясь набить себе шишку о крышу. Более того, примыкающая к дверям задняя часть крыши автомобиля приподнимается, позволяя поместить в него достаточно высокие предметы. Еще одна специфическая особенность “Renault Kangoo Express" - две задние асимметричные двери, причем на левую приходятся две трети их общего размера. Это сделано специально: для того, чтобы облегчить погрузку и разгрузку товаров среди других припаркованных автомобилей, к примеру. на оживленных улицах перед магазинами.

Интересна и модульная внутренняя конструкция машины. Сиденье пассажира легко превращается в часть пола (он, кстати, оборудован четырьмя крюками для закрепления грузов), что дает возможность положить в “Renault" предметы длиной до 2.46 м и шириной до 45 см. Часть же перегородки, отделяющей кресло пассажира от грузового отсека автомобиля, в этом случае поворачивается налево и служит дополнительной защитой водителя... Короче. грузовой потенциал машины использован по максимуму.


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