Компания АСПЭК-моторс является официальным дилером американского автомобильного бренда, поэтому купить коммерческий форд в Ижевске у данного продавца желающие смогут на наиболее выгодных условиях. Такой коммерческий транспорт обладает рядом преимуществ, среди которых необходимо выделить систему помощи в процессе трогания на подъемы. Называется система HLA и препятствует фургону скатываться назад/вперед, когда водитель начинает подниматься на склон. Благодаря данной системе происходит поддерживание давления на две-три секунды дольше в тормозной системе. Это позволяет водителю пользоваться увеличенными возможностями контроля в процессе нажимания педалей.



Кроме этого фургоны Форд оснащены системой предотвращения опрокидывания на неровных дорогах. Следовательно, водитель сможет предотвратить возможные ДТП при перевозке больших объемов грузов. Также АСПЭК-моторс предлагает заинтересованным клиентам новый форд транзит шасси у официального дилера. Это коммерческий транспорт разного назначения, с помощью которого можно возить различные товары. Вы можете выбрать бортовые платформы с тентом, фургон для перевозки промышленных товаров, изотермический фургон, или модели с шасси и двойными кабинами. Зависит это от задач, которые поставлены перед покупателями.



Если вы желаете купить фургон ford изотермический 2021 года выпуска, сможете перевозить товары, которые нуждаются в специфических условиях транспортировки. Это касается цветов, медикаментов, скоропортящихся продуктов питания и т. д. В передней стенке автомобиля можно установить холодильный агрегат, который обеспечит оптимальные условия хранения перечисленных выше товаров во время транспортировки. Температуру внутри фургона можно регулировать в зависимости от перевозимых продуктов, медикаментов или же растений.



Официальный дилер поставляет на отечественный рынок оригинальные модели Форд с соответствующей сертификационной и гарантийной документацией. Доступны они в разной комплектации, выбор которой зависит от предпочтений покупателя. На месте заинтересованный клиент может проверить все детали интересующей модели, записаться на тест-драйв. Оформление документации происходит на месте, в рекордно короткие сроки. Покупатель получает гарантийный талон, подразумевающий сервисное обслуживание в сертифицированной мастерской официального дилера.

