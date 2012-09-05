Компания АСПЭК-моторс является официальным дилером американского
автомобильного бренда, поэтому купить коммерческий форд в Ижевске у
данного продавца желающие смогут на наиболее выгодных условиях. Такой
коммерческий транспорт обладает рядом преимуществ, среди которых
необходимо выделить систему помощи в процессе трогания на подъемы.
Называется система HLA и препятствует фургону скатываться назад/вперед,
когда водитель начинает подниматься на склон. Благодаря данной системе
происходит поддерживание давления на две-три секунды дольше в тормозной
системе. Это позволяет водителю пользоваться увеличенными возможностями
контроля в процессе нажимания педалей.
Кроме этого фургоны Форд оснащены системой предотвращения опрокидывания
на неровных дорогах. Следовательно, водитель сможет предотвратить
возможные ДТП при перевозке больших объемов грузов. Также АСПЭК-моторс
предлагает заинтересованным клиентам новый форд транзит шасси у
официального дилера. Это коммерческий транспорт разного назначения, с
помощью которого можно возить различные товары. Вы можете выбрать
бортовые платформы с тентом, фургон для перевозки промышленных товаров,
изотермический фургон, или модели с шасси и двойными кабинами. Зависит
это от задач, которые поставлены перед покупателями.
Если вы желаете купить фургон ford изотермический 2021 года выпуска,
сможете перевозить товары, которые нуждаются в специфических условиях
транспортировки. Это касается цветов, медикаментов, скоропортящихся
продуктов питания и т. д. В передней стенке автомобиля можно установить
холодильный агрегат, который обеспечит оптимальные условия хранения
перечисленных выше товаров во время транспортировки. Температуру внутри
фургона можно регулировать в зависимости от перевозимых продуктов,
медикаментов или же растений.
Официальный дилер поставляет на отечественный рынок оригинальные модели
Форд с соответствующей сертификационной и гарантийной документацией.
Доступны они в разной комплектации, выбор которой зависит от
предпочтений покупателя. На месте заинтересованный клиент может
проверить все детали интересующей модели, записаться на тест-драйв.
Оформление документации происходит на месте, в рекордно короткие сроки.
Покупатель получает гарантийный талон, подразумевающий сервисное
обслуживание в сертифицированной мастерской официального дилера.