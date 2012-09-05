Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Коммерческий автотранспорт Ford




Коммерческий автотранспорт Ford
6 Октября 2021
Теги: авто

Компания АСПЭК-моторс является официальным дилером американского автомобильного бренда, поэтому купить коммерческий форд в Ижевске у данного продавца желающие смогут на наиболее выгодных условиях. Такой коммерческий транспорт обладает рядом преимуществ, среди которых необходимо выделить систему помощи в процессе трогания на подъемы. Называется система HLA и препятствует фургону скатываться назад/вперед, когда водитель начинает подниматься на склон. Благодаря данной системе происходит поддерживание давления на две-три секунды дольше в тормозной системе. Это позволяет водителю пользоваться увеличенными возможностями контроля в процессе нажимания педалей.

Кроме этого фургоны Форд оснащены системой предотвращения опрокидывания на неровных дорогах. Следовательно, водитель сможет предотвратить возможные ДТП при перевозке больших объемов грузов. Также АСПЭК-моторс предлагает заинтересованным клиентам новый форд транзит шасси у официального дилера. Это коммерческий транспорт разного назначения, с помощью которого можно возить различные товары. Вы можете выбрать бортовые платформы с тентом, фургон для перевозки промышленных товаров, изотермический фургон, или модели с шасси и двойными кабинами. Зависит это от задач, которые поставлены перед покупателями.

Если вы желаете купить фургон ford изотермический 2021 года выпуска, сможете перевозить товары, которые нуждаются в специфических условиях транспортировки. Это касается цветов, медикаментов, скоропортящихся продуктов питания и т. д. В передней стенке автомобиля можно установить холодильный агрегат, который обеспечит оптимальные условия хранения перечисленных выше товаров во время транспортировки. Температуру внутри фургона можно регулировать в зависимости от перевозимых продуктов, медикаментов или же растений.

Официальный дилер поставляет на отечественный рынок оригинальные модели Форд с соответствующей сертификационной и гарантийной документацией. Доступны они в разной комплектации, выбор которой зависит от предпочтений покупателя. На месте заинтересованный клиент может проверить все детали интересующей модели, записаться на тест-драйв. Оформление документации происходит на месте, в рекордно короткие сроки. Покупатель получает гарантийный талон, подразумевающий сервисное обслуживание в сертифицированной мастерской официального дилера.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Бесплатные руководства по обсл... - . (+145)
Контроль легкости поступательн... - . (+96)
Покупка автомобилей через объя... - . (+100)
Автомобили с пробегом от Автоб... - . (+120)
С юмором за рулем... - . (+104)
Профессиональный детейлинг-цен... - . (+343)
Изготовление трубки... - . (+546)
Преимущество разделения функци... - . (+672)
Предельный гаечный ключ... - . (+618)
Модельный ряд автомобилей - гр... - . (+789)
Перемещение масс... - . (+551)
Как правильно балансировать ко... - . (+475)
Автомобили Шевроле - выбирай б... - . (+520)
Королевские причуды... - . (+379)
Автомобильные ресурсы в сети... - . (+551)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке