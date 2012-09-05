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Коммерческие автобусы
14 Сентября 2017
Теги: авто

Коммерческие автобусы делают 54% общего пробега автобусного парка США и подразделяются по преимущественному виду перевозок на городские и пригородные (около 50 тыс., или 13—14% парка) и междугородные (23 тыс., или 6—6,5% парка). Деление на междугородные н местные перевозки является достаточно условным, а многие коммерческие предприятия осуществляют смешанные перевозки. Так, у наиболее крупных междугородных предприятий I класса до 24% пассажиров перевозится на городских и пригородных линиях или по заказу.

Примерно 16 тыс. автобусов (4% парка) занято на обслуживании туристов и пассажиров авиакомпаний. Наконец, около 10—12 тыс. автобусов (или 2,5—3% парка) принадлежит различным учреждениям и организациям. Около 20% парка автобусов имеет дизельный двигатель. Интенсивность и условия эксплуатации коммерческого пассажирского транспорта США в значительной степени определяются возможностью и целесообразностью использования при деловых и прочих поездках индивидуального легкового транспорта, который в пассажирских перевозках продолжает играть доминирующую роль . За последние годы в США общественным транспортом в городах пользуется примерно 14% работающих. Управление автобусом всегда связано с рисками, поэтому стоит заказать полис страхования ОСАГО. С его помощью можно получить компенсацию в случае ДТП.

Удельный вес пользующихся общественным транспортом зависит от расстояния до места работы и ближайшей остановки общественного транспорта, размера города, пиковых ситуаций и других факторов.

Из общих затрат населения на все виды местного общественного транспорта около 60% приходится на автобусный и 31% на таксомоторный транспорт. Удельный вес автобусного транспорта в междугородных перевозках из года в год сокращается из-за конкуренции воздушного транспорта.

В 1970 г. длина маршрутов городского автобусного транспорта США превысила 190 тыс. км, а междугородного 430 тыс. км! Средний годовой пробег коммерческих автобусов составляет 50—51 тыс. км, в том числе городских и пригородных около 42—45 тыс. км и междугородных 85—88 тыс. км. Примерно 40% междугородных автобусов, осуществляющих около 75% общего пробега, эксплуатируются компаниями I класса. На этих предприятиях средний годовой пробег автобусов достигает 135—140 тыс. км при средней загрузке автобуса 18—20 пассажиров и среднем расстоянии одной поездки 150—160 км. Для сравнения можно указать, что среднее расстояние поездки на железнодорожном транспорте составляет 200 км, а авиационном около 1000 км.

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тут были комменты. RIP!






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