Управление стеклоочистителем, к сожалению, требует привыкания. Все это хозяйство управляется вращением головки рычага указателей поворотов, (неужто это традиция для внедорожников?), что требует снятия левой руки с рулевого колеса, чего в критических ситуациях делать бы не следовало. И только включение омывателя скрашивает пользование стеклоочистителем: очень удобная кнопка, расположенная в торце того же рычага.

Система отопления и кондиционирования — отменная! Три вращающихся рукоятки позволяют безо всяких проблем выбрать необходимый климат в салоне. Здесь же — специальное окошечко, на котором высвечивается задаваемая температура и способ забора воздуха (снаружи или изнутри). Не будем останавливаться на электроподъемниках стекол, зеркалах с электроприводом и подогревом, хорошей стереосистеме, круиз-контроле. Пользоваться всем этим оборудованием удобно и приятно.

Над внутренним зеркалом заднего вида (кстати, с возможностью автоматического затемнения) расположен маршрутный компьютер, позволяющий получить сведения о расходах топлива, пройденном пути, средней скорости движения, температуре за бортом и т.п. Эта информация сообщается в двух системах единиц, «европейской» и «американской».

На передней панели расположен большой дисплей, напоминающий о возникающих неисправностях и неполадках, пробеге до очередного технического обслуживания и просто о незакрытых дверях.

Скажем еще об удобных подсвеченных зеркалах в солцечнозащитных козырьках, специальных нишах для очков и бумаги для записей... А вот маленький перчаточный ящик («бардачок») с огромной крышкой вызывает недоумение. В него даже перчатки-то положить сложно. Увы, здесь полная преемственность с уже известными нам Jeep Cherokee.