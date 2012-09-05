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Комбинированное торможение
15 Апреля 2017
Теги: авто

Комбинированное торможение решает несколько задач: если включена передача, при которой частота вращения коленчатого вала превышает обороты отключения ЭПХХ, топливо по-прежнему не будет расходоваться; снижается нагрузка на тормозные механизмы и уменьшается их износ. Поскольку все грузовые автомобили и автобусы имеют задний привод, комбинированное торможение является одним из эффективных приемов, уменьшающих вероятность заноса на скользкой дороге.

Чтобы окончательно остановиться, необходимо, продолжая торможение педалью тормоза, нажать на педаль сцепления.

Выбирая скорость при движении по криволинейному участку, полезно помнить, что чем выше центробежное ускорение, тем больше сопротивление движению автомобиля и тем выше расход топлива и износ шин. Как уже отмечалось, показателем правильного выбора скорости на повороте является отсутствие затруднений с удерживанием автомобиля в полосе движения.


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