Комбинации в покере по старшинству: полный список и правила составления
19 Августа 2025
Теги: Игры

Чтобы успешно играть в покер в онлайн-румах, необходимо хорошо знать правила и запомнить комбинации. Если пренебречь этими моментами, депозиты будут сливаться один за другим. Имеет смысл выделить время и освоить необходимые азы, чтобы снизить финансовые риски.

Список комбо в Техасском Холдеме

Онлайн-румы предлагают свыше 10 видов покера. Базой для остальных типов выступает Техасский Холдем. С его освоения стоит начать. Он поддерживает следующие покерные комбинации:

  • Флеш-рояль;
  • Стрит-флеш;
  • Каре;
  • Фулл-хаус;
  • Флеш;
  • Стрит;
  • Сет/Триплет/Трипс/Тройка;
  • Две пары;
  • Пара;
  • Старшая карта.

Собирать комбо нужно из карманных карт и тех, что постепенно выкладываются на борде. Подробнее о комбинациях в покере по старшинству можно узнать по ссылке academypoker.ru/combination.html. Запомнить все сочетания можно за несколько дней, выделив на процесс 1-2 часа в сутки. В этом помогут специальные тренажеры. Можно найти их в онлайне и воспользоваться бесплатно.

В чем секрет плюсовой игры?

Новички и любители крайне редко выходят в профит в онлайн-комнатах. Причина - разнообразные ошибки. К наиболее распространенным относятся:

  • Упорный сбор Флеш-рояля. Заполучить банк можно, имея Пару или Сет. Главное, чтобы у оппонентов были руки слабее. Важно оценивать ситуацию и научиться считать карты.
  • Игра без стратегии. Не стоит надеяться только на удачу. В покере можно манипулировать оппонентами и при помощи тактик, блефа забирать поты. Стоит освоить популярные стратегии и разработать несколько собственных систем.
  • Неумелый блеф. Новички не умеют хорошо маскироваться и обманывать регуляров. Их уловки видны опытным покеристам. Стоит провести больше времени на демо-счете, чтобы научиться блефовать.
  • Неправильный подбор лимитов. Новички думают, что смогут быстро разогнать счет, если будут приобретать солидные бай-ины в кэше. Однако на таких лимитах играют регуляры, отправить их в нокаут без хорошей практики и опыта крайне сложно. Лучше начать с минимальных сумм, иначе придется мириться с обнулением баланса.
  • Игнорированием правила мани-менеджмента. Необходимо запомнить основы сохранения капитала, иначе выйти в профит не удастся.
  • Руководство эмоциями. Важно взять их под контроль, иначе придется столкнуться с серьезными убытками. Лучше выставить лимиты по размеру бай-ина, проигрышам, призам, длительности сессии.

Хорошим решением будет сначала прокачать свои навыки. Для этого стоит найти покер-румы с бездепами и фрироллами. Это позволит избежать вложений и получить опыт игры с реальными соперниками. Удастся понять, что войти в оплачиваемую зону непросто и впоследствии подобрать оптимальные стратегии, комфортные и прибыльные лимиты.


.

﻿
