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Командный зачет
29 Августа 2018
Теги: авто

Несколько слов о Спортивных Комиссарах, чьи функции определены Международным спортивным кодексом FIA. Введение этого института (опять же, как во всем мире), конечно, несколько накладно для Организаторов, но все же избавляет их от возможных неудачных судейских решений, что также работает на общий успех.

И, наконец, о чемпионате-94, основных его правилах и календаре. Чемпион будет объявлен в абсолютном зачете и в тех из четырех зачетных групп, где стартует не менее 12 автомобилей в среднем по всем этапам. О четвертой группе мы уже говорили. Остается добавить, что рабочий объем двигателя там ограничен 3,5 литрами. А вот первые три группы допускают участие на автомобилях группы А (условно скажем, стандартных) соответственно с объемами двигателей до 1300, 1600 и 2000 куб. см.

Заявлять экипажи на любом этапе могут кто угодно из россиян — будь то лица юридические или физические. Однако поговаривают, что РАФ введет (опять же, как во всем мире) лицензии для заявителей. Лицензии для Водителей ралли уже введены на прошедшем чемпионате.

Командный зачет будет фиксироваться с того этапа, где стартовало минимум два экипажа, заявленных «хозяином конюшни». Для получения чемпионских званий нужно иметь минимально три зачетных результата (максимально — пять). При этом шестой и последующие зачетные результаты нужны лишь для того, чтобы, возможно, исправить не слишком удачные предыдущие. Зачет на каждом этапе получат лишь первые десять, а в зачетных группах.— только шесть экипажей. По совокупности нескольких критериев (качество трасс, уровень проведения этапов чемпионатов-92 и 93, популярность среди гонщиков, то есть число стартовавших в прошлые годы и др.) некоторым этапам присвоены коэффициенты. На практике это означает увеличение числа завоеванных на этапе очков. Правда, на чемпионатах мира и Европы практикуются коэффициенты 2,5,10 и 20, но нам на это замахиваться пока рано, хотя сам факт введения коэффициентов уже прогрессивен.

 


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тут были комменты. RIP!






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