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Командировка в Питер - как получить гостиничные чеки
21 Февраля 2020

Если вам нужна форма ЗГ для получения гостиничного чека в Питере, наша компания позаботится о предоставлении такой документации. Выгода и безопасность вполне совместимы. Гостиничные чеки чаще всего требуются служащим, отправляющимся в командировки, но планирующим проживание в других местах. Наш сервис www.gosdokhotel.ru предлагает решение данной проблемы. Здесь вы сможете подготовленную форму ЗГ вместе с другой необходимой документации. На всю эту процедуру у специалистов сервиса уходит не более одного-двух суток.

Сервис предлагает желающим приобретение легальных квитанций о проживании в реальных гостиницах. Такая квитанция будет зарегистрирована и в Налоговой. Комиссия составляет 10-20 процентов. А уже с третьего заказа клиент получает скидки. Заказчик платит за услугу только после получения такого пакета документации. Для этого необходимо заполнить и оставить на веб-сайте сервиса соответствующую онлайн-заявку. Об оформлении гостиничных чеков в Питере с подтверждением позаботится профессиональная команда нашего веб-сервиса.

Настоящие гостиничные чеки имеют ряд отличительных качеств. Некоторые люди заказывают подобные чеки и получают их в станции метро. Однако если вы не проверите подлинности такой документации, рискуете получить отказ в бухгалтерии. Она никогда не примет подделанные чеки. Поэтому проверка подлинности является обязательным процессом при заказе таких чеков. Для этого требуется обратить внимание на ряд факторов. Прежде всего в оригинальном документе должны быть правильно и разборчиво указаны реквизиты отеля. Кроме адреса и названия гостиницы должен быть указан ИНН. Такой номер вводится на веб-сайте ЕГРЮЛ для проверки и сверяется с информацией, приведенной в документе.

В подлинном гостиничном чеке приводятся данные о проживании. Должен быть указан город, а также количество суток проведенных в отеле вместе с услугами, которыми воспользовался постоялец. А указанная в документе стоимость проживания должна полностью соответствовать тарифам, приведенным в прайс-листе отеля. Также в документе должен присутствовать двухмерный штрихкод, который еще называется QR-кодом. В бухгалтерии он сканируется прежде всего. Сегодня существует специальное приложение, созданное ФНС, которое позволяет проверять кассовые чеки. Достаточно авторизоваться в данном приложении и отсканировать QR-код, и вы сможете удостовериться или же опровергнуть подлинность документа. Также для проверки можно ввести данные вручную. Если информация, полученная в приложении сходится с данными, приведенными в чеке, тогда у вас подлинник.

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