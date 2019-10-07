Если вам нужна форма ЗГ для получения гостиничного чека в Питере, наша
компания позаботится о предоставлении такой документации. Выгода и
безопасность вполне совместимы. Гостиничные чеки чаще всего требуются
служащим, отправляющимся в командировки, но планирующим проживание в
других местах. Наш сервис www.gosdokhotel.ru предлагает решение данной проблемы. Здесь вы сможете подготовленную
форму ЗГ вместе с другой необходимой документации. На всю эту процедуру у
специалистов сервиса уходит не более одного-двух суток.
Сервис предлагает желающим приобретение легальных квитанций о проживании
в реальных гостиницах. Такая квитанция будет зарегистрирована и в
Налоговой. Комиссия составляет 10-20 процентов. А уже с третьего заказа
клиент получает скидки. Заказчик платит за услугу только после получения
такого пакета документации. Для этого необходимо заполнить и оставить
на веб-сайте сервиса соответствующую онлайн-заявку. Об оформлении
гостиничных чеков в Питере с подтверждением позаботится профессиональная
команда нашего веб-сервиса.
Настоящие гостиничные чеки имеют ряд отличительных качеств. Некоторые
люди заказывают подобные чеки и получают их в станции метро. Однако если
вы не проверите подлинности такой документации, рискуете получить отказ
в бухгалтерии. Она никогда не примет подделанные чеки. Поэтому проверка
подлинности является обязательным процессом при заказе таких чеков. Для
этого требуется обратить внимание на ряд факторов. Прежде всего в
оригинальном документе должны быть правильно и разборчиво указаны
реквизиты отеля. Кроме адреса и названия гостиницы должен быть указан
ИНН. Такой номер вводится на веб-сайте ЕГРЮЛ для проверки и сверяется с
информацией, приведенной в документе.
В подлинном гостиничном чеке приводятся данные о проживании. Должен быть
указан город, а также количество суток проведенных в отеле вместе с
услугами, которыми воспользовался постоялец. А указанная в документе
стоимость проживания должна полностью соответствовать тарифам,
приведенным в прайс-листе отеля. Также в документе должен присутствовать
двухмерный штрихкод, который еще называется QR-кодом. В бухгалтерии он
сканируется прежде всего. Сегодня существует специальное приложение,
созданное ФНС, которое позволяет проверять кассовые чеки. Достаточно
авторизоваться в данном приложении и отсканировать QR-код, и вы сможете
удостовериться или же опровергнуть подлинность документа. Также для
проверки можно ввести данные вручную. Если информация, полученная в
приложении сходится с данными, приведенными в чеке, тогда у вас
подлинник.