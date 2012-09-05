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Команда Renault F1
29 Апреля 2020
Теги: авто

Команда Renault F1 провела реструктуризацию департамента аэродинамики Его бывший глава Дино Тозо перешел на вновь созданную должность директора аэродинамических технологии, а его место занял заместитель технического директора команды Джеймс Эллисон. ««Мы разделили обязанности главы аэродинамического отдела, поскольку общая нагрузка стала слишком тяжелой для одного человека. —- заявил технический директор Renault Боб Белл. — Тозо сосредоточится на креативных разработках и перспективных проектах, а Эллисон займется текущей работой».

Сидней претендует на про ведение Гран При Австралии с 2011 года. Власти штата Новый Южный Уэльс, где расположен этот крупнейший туристический центэ Зеленого континента, уже провели переговоры с Берни Экклстоуном. Сейчас австралийский этап Формулы-1 принимает Мельбурн, но гонки в Альберт-парке с каждым годом становятся все более убыточными. Если переезд в Сидней состоится трасса будет оборудована в одном из местных парков.

В сезоне-2008 тест-пилот BMW Sauber Себастьян Феттель может стать призовым гонщиком команды Toro Rosso — в том случае если босс Марио Тиссен предлечтет сохранить у себя пару Мик Хайдфельд — Роберт Куоица и «одолжитнемца компании Red Bull. Совладелец STR Герхард Бергер факт перехода пока не подтвердил. Но дал понять что кандидатура 20-летнего Феттеля, заработавшего очки уже в своей первой гонке Формулы-1 о Индианаполисе, для команды интересна.

Команда Spyker объявила об увольнении своего гонщика голландца Крисиана Альберса В первой половине сезона Альоерс выступал неудачно, регулярно проигрывая, напарнику новичку Формулы-1, Адриану Сутилю. Правда, сообщая об увольнении Кристиана, шеф команды Spyker Колин Коллес настаивал что это решение было связано но с уровнем выступлений пилота, а с неплатежами одного из спонсоров голландца. Кто заменит Альберса в команде Spyker на вторую половину сезона, пока остается неясным.


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