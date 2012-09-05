Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Команда АвтоПро расскажет о планах на будущее: бизнес форум «Avto.Pro Инновации 2018»




Команда АвтоПро расскажет о планах на будущее: бизнес форум «Avto.Pro Инновации 2018»
15 Сентября 2017
Теги: ПДД

В Киеве состоится мероприятие, которое привлечет внимание представителей сферы продажи автозапчастей и сервисного обслуживания транспорта.

Формат мероприятия уникален тем, что планируется цикл взаимосвязанных и взаимодополняющих докладов, которые представят лидеры отрасли и руководители компаний сопутствующего бизнеса. Необычна и кооперация участников, среди которых будут присутствовать:

● Продавцы;
● Логисты;
● Маркетологи;
● Представители сферы финансов и страхования;
● Представители программного обеспечения.

Участникам представят ценную информацию и рекомендации к дальнейшему ее применению, что поможет им:

● Пользоваться инновационными решениями в сфере торговли и логистики;
● Снижать издержки;
● Применять финансовые инструменты;
● Обмениваться информацией;
● Использовать программные продукты для роста продаж и повышения лояльности клиентов.

АвтоПро обеспечивает коммуникации

Идея о создании тематического бизнес форума принадлежит https://internetcars.ru. После анализа рынка автозапчастей в рамках Украины команда площадки пришла к выводу, что проблемы в этой сфере существуют из-за плохой коммуникации между главными звеньями цепи продаж и отсутствия нужной информированности участников рынка.

Впервые форум «Avto.Pro Инновации 2018» состоялся в 2016 году, прошел продуктивно и вызвал интерес участников. Целью организаторов было обеспечить коммуникацию между компаниями, показать переплетение интересов и пути для создания партнерских сетей. Используя опыт прошлого года, команда АвтоПро собирается представить прогрессивные решения в отрасли, собранные в единую концепцию, чтобы изменить представления участников о бизнесе и возможностях своих компаний, позволить им увидеть перспективы развития и возможность сотрудничать.

Повестка дня мероприятия предполагает только деловую информацию по теме развития отраслевого бизнеса. Планируется комплексное рассмотрение проблем, чтобы найти наилучшие решения. Форум создан для налаживания партнерских связей с дальнейшим созданием партнерских сетей, что позволит компаниям больше зарабатывать. В рамках форума будут организованы «круглые» столы, где будут обсуждаться самые «горячие» темы.

Принять участие в дискуссиях предложат всем желающим. Команда АвтоПро понимает, насколько важна для коммуникации обратная связь, поэтому будут созданы условия не только для дискуссий, но и для общения в неформальной атмосфере. Для этого предусмотрены перерывы между докладами спикеров, обед, в конце мероприятия участников будет ждать фуршет. Общение в рамках подобных мероприятий часто становится основой для развития крепких партнерских отношений.

Организатором форума выступает торговая площадка АвтоПро в партнерстве с международной выставкой «SIA-АвтоТехСервис’2017». 

Константин

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Иркутские вакансии... - Константин (+62)
Ручка Газа - Константин (+143)
Заголовок: На SIA-АвтоТехСерви... - Константин (+148)
Мебель Eichholtz - Константин (+173)
Медфлорина - Константин (+98)
СТО Автосервис - Константин (+132)
В чем преимущество казино онла... - Константин (+269)
Современные Евроокна... - Константин (+120)
Онлайн-магазин Технодинамика... - Константин (+359)
Российские автосалоны... - Константин (+100)
Бесплатные спины в онлайн-кази... - Константин (+118)
Октан-Тест (Обучение на моторн... - Константин (+137)
Виртуальные слот-аппараты... - Константин (+147)
Особенности конструкции вилочн... - Константин (+490)
Сетевые автоматы... - Константин (+211)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке