В Киеве состоится мероприятие, которое привлечет внимание представителей сферы продажи автозапчастей и сервисного обслуживания транспорта.

Формат мероприятия уникален тем, что планируется цикл взаимосвязанных и взаимодополняющих докладов, которые представят лидеры отрасли и руководители компаний сопутствующего бизнеса. Необычна и кооперация участников, среди которых будут присутствовать:

● Продавцы;

● Логисты;

● Маркетологи;

● Представители сферы финансов и страхования;

● Представители программного обеспечения.

Участникам представят ценную информацию и рекомендации к дальнейшему ее применению, что поможет им:

● Пользоваться инновационными решениями в сфере торговли и логистики;

● Снижать издержки;

● Применять финансовые инструменты;

● Обмениваться информацией;

● Использовать программные продукты для роста продаж и повышения лояльности клиентов.

АвтоПро обеспечивает коммуникации

Идея о создании тематического бизнес форума принадлежит https://internetcars.ru. После анализа рынка автозапчастей в рамках Украины команда площадки пришла к выводу, что проблемы в этой сфере существуют из-за плохой коммуникации между главными звеньями цепи продаж и отсутствия нужной информированности участников рынка.

Впервые форум «Avto.Pro Инновации 2018» состоялся в 2016 году, прошел продуктивно и вызвал интерес участников. Целью организаторов было обеспечить коммуникацию между компаниями, показать переплетение интересов и пути для создания партнерских сетей. Используя опыт прошлого года, команда АвтоПро собирается представить прогрессивные решения в отрасли, собранные в единую концепцию, чтобы изменить представления участников о бизнесе и возможностях своих компаний, позволить им увидеть перспективы развития и возможность сотрудничать.

Повестка дня мероприятия предполагает только деловую информацию по теме развития отраслевого бизнеса. Планируется комплексное рассмотрение проблем, чтобы найти наилучшие решения. Форум создан для налаживания партнерских связей с дальнейшим созданием партнерских сетей, что позволит компаниям больше зарабатывать. В рамках форума будут организованы «круглые» столы, где будут обсуждаться самые «горячие» темы.

Принять участие в дискуссиях предложат всем желающим. Команда АвтоПро понимает, насколько важна для коммуникации обратная связь, поэтому будут созданы условия не только для дискуссий, но и для общения в неформальной атмосфере. Для этого предусмотрены перерывы между докладами спикеров, обед, в конце мероприятия участников будет ждать фуршет. Общение в рамках подобных мероприятий часто становится основой для развития крепких партнерских отношений.

Организатором форума выступает торговая площадка АвтоПро в партнерстве с международной выставкой «SIA-АвтоТехСервис’2017».