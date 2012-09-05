Команда Audi продолжает усиливать пилотский состав в серии D"M Цвета Четырех колец в наступающем сезоне будет защищать еще и 25-летний француз Александр Према, экс-пилот серий A1GP. 6Р2 и бывший пилот SpyKei F1, безуспешно искавший продолжения карьеры за океаном. Теперь численный перевес Audi над конюшней Mercedes в DIM выглядит просто пугающе — 9:4

В американском кузовном первенстве Speed World Challenge в скором времени состоится дебют дизельного седана Volkswagen Jena TDI, который будет пилотировать Джим Осборн. Тем временем по другую сторону Атлантики. В британском чемпионате ВТСС готовится стартовать хэтчбек BMW 1 ?0d команды West Suffoi Racing, также оснащенный дизельным мотором.

Жан Алези, покинувший минувшей осенью первенство DTM, определился с продолжением гоночной карьеры. Французский пилот, 202 раза стартовавший в Гран При Формулы-1, переходит в новую кузовную серию Speedcar. этапы которой пройдут в Азии и на Ближнем Востоке. Автомобили для Speedcar Series напоминают технику NASCAR, но построены по специальному проекту. Чем мне только не доводилось управлять: машинами Ф-1 и DTM, спорткарами, кузовами раллийными и ледовыми автомобилями. — отметил Алези. — Так что сток-кары— это единственное, что мне до сих пор хочется попробовать".