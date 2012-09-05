Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Команда Audi




Команда Audi
16 Июля 2020
Теги: авто

Команда Audi продолжает усиливать пилотский состав в серии D"M Цвета Четырех колец в наступающем сезоне будет защищать еще и 25-летний француз Александр Према, экс-пилот серий A1GP. 6Р2 и бывший пилот SpyKei F1, безуспешно искавший продолжения карьеры за океаном. Теперь численный перевес Audi над конюшней Mercedes в DIM выглядит просто пугающе — 9:4

В американском кузовном первенстве Speed World Challenge в скором времени состоится дебют дизельного седана Volkswagen Jena TDI, который будет пилотировать Джим Осборн. Тем временем по другую сторону Атлантики. В британском чемпионате ВТСС готовится стартовать хэтчбек BMW 1 ?0d команды West Suffoi Racing, также оснащенный дизельным мотором.

Жан Алези, покинувший минувшей осенью первенство DTM, определился с продолжением гоночной карьеры. Французский пилот, 202 раза стартовавший в Гран При Формулы-1, переходит в новую кузовную серию Speedcar. этапы которой пройдут в Азии и на Ближнем Востоке. Автомобили для Speedcar Series напоминают технику NASCAR, но построены по специальному проекту. Чем мне только не доводилось управлять: машинами Ф-1 и DTM, спорткарами, кузовами раллийными и ледовыми автомобилями. — отметил Алези. — Так что сток-кары— это единственное, что мне до сих пор хочется попробовать".


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Большой сбор - . (+21)
Попытка №16 - . (+24)
Хэмилтон выиграл в Австрии, Кв... - . (+34)
Наши на подиуме! - . (+27)
Запчасти на китайские грузовик... - . (+58)
На вхождение королевства в Евр... - . (+48)
Production Car WRC - . (+63)
Чип-тюнинг BMW F серии... - . (+73)
Swedish Rally: советы начинающ... - . (+112)
Гоночная трасса в Донингтоне... - . (+124)
Хвалил, хвалили... перехволил!... - . (+135)
Время экспериментов... - . (+117)
Обзор Lexus LS - . (+128)
Марафон теряет статус... - . (+123)
Subaru Impreza WRC 2006 - . (+126)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке