Внутри нее размещен подвижный в осевом направлении стержень с ручкой, связанный тросом с рычагом, приваренным к валику; последний вставлен в трубчатый вал и фиксируется в нем шпонкой. К трубчатому валу приварен рычаг, соединенный через систему тяг с приводным рычагом стояночного тормоза, установленного на коробке передач.

Рычаг подачи топлива через двуплечий рычаг и тягу с навернутой на нее вилкой соединен с рычагом. Этот рычаг приварен к валику, шарнирно установленному в кронштейнах. На валике закреплен рычаг, связанный через систему тяг с рычажком топливного насоса. Для фиксации рычажка топливного насоса в заданном положении валик плоскостью рычага прижат пружиной к фрикционной шайбе. Усилие прижатия регулируется гайками, навернутыми на внешний конец валика.

Сиденье комбайнера подрессоренное, мягкое. Его положение можно регулировать в зависимости от массы водителя и его роста. Угол наклона спинки сиденья также изменяется с интервалом в трех положениях. Установку сиденья по массе водителя осуществляют вращением вправо или влево болта. При этом резьбовая втулка с фланцем или сжимает, или ослабляет пружину. На внешней стороне рамки, в которую помещена пружина, нанесены деления. Отсчет производят по делению, расположенному против фланца резьбовой втулки. Регулировку по высоте осуществляют вращением резьбовой втулки, при этом длина диагонали параллелограмма изменяется и, следовательно, сиденье или поднимается, или опускается — в зависимости от того, в какую сторону вращают втулку. При установке по горизонтали следует отпустить с обеих сторон гайки-барашки, передвинуть сиденье вперед или назад по направляющим звена на нужное расстояние и вновь затянуть гайки. При регулировке угла наклона спинки сиденья перемещают последнюю вверх до выхода фиксатора из паза сектора и, разместив спинку в нужном положении, опускают ее вниз до захода фиксатора в паз сектора. Для гашения колебаний в подвеску сиденья встроен гидравлический амортизатор.