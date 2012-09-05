Устроена рулевая колонка следующим образом. В трубе, насаженной на цилиндрическую часть корпуса насоса-дозатора и зафиксированной на нем стяжным хомутом, установлена труба. С помощью приваренной к ней шлицевой втулки труба соединена со шлицевым хвостовиком вала насоса-дозатора, закрепленного на вилке болтами, От осевого сдвига труба удерживается штифтом. В трубу вставлен вал. На шлицы верхнего конца вала надето рулевое колесо, а в отверстие нижней части запрессован штифт, который входит в два диаметрально противоположных продольных паза трубы. На валу выполнены кольцевые проточки, в которые входят шарики. При отвернутой гайке до упора в ограничительное кольцо шарики освобождают вал, и он может перемещаться вдоль оси трубы ; за счет этого и регулируют положение рулевого колеса по высоте.

Вилка с насосом-дозатором и колонкой шарнирно закреплена болтами между двумя кронштейнами площадки управления. К ее верхней полке приварен сектор с несколькими пазами, в один из которых входит штифт рычага педали. Штифт и фиксирует рулевую колонку в удобном для водителя положении по углу наклона. Крутящий момент, приложенный к рулевому колесу, передается валу насоса-дозатора через трубу, в продольные пазы которой входят концы штифта. Отверстие в настиле площадки под рулевую колонку уплотнено чехлом. Обе системы имеют общий масляный резервуар.

В комплект гидросистем входят шестеренчатые насосы, распределители, предохранительные, запорные и обратные клапаны, плунжерные и поршневые гидроцилиндры, фильтры, трубопроводы и шланги различного назначения.