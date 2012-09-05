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Sky Way — полет в облаках с возможностью получить реальный выигрыш. Если интересует только развлекательная составляющая игры, делайте ставки виртуальной валютой, включив демонстрационный режим;

Dolphin’s Pearl — подводное путешествие в окружении дельфинов и др. морских обитателей. Слот гарантирует множество мелких призов за счет составления схем карточными символами, а также уникальные выигрыши за комбинации с участием раковин с жемчужинами, дельфинов и жителей подводного царства;

Золото Партии — экскурс в прошлое, когда страны СНГ входили в единое государство. Видеослот интересен своей самобытной символикой, представляющей быт человека того времени.

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