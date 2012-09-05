Для количественной оценки скорости испарения топлива с тарелки впускного клапана в МАЛИ проведены специальные эксперименты с использованием метода камеры постоянного объема. Полученные в результате опыта данные о скоростях массообмена не позволяют делать вывод о полном испарении топлива с поверхности клапана, так как во всех опытах время полного испарения превышало 0,3 с. При этом различия в мгновенных скоростях испарения в начальной стадии процесса во время впрыскивания разными форсунками определяются, по-видимому, отмеченным выше характером орошения топливом тарелки клапана.

Приняв, что испарение протекает в двигателе так же, как и в камере постоянного объема, можно считать, что при температурах тарелки клапана ]30.„140°С наблюдавшиеся в опытах (в интервалах 25...40 мс после начала испарения) средние скорости (порядка 0,3..,0,4 г/с) испарения должны обеспечить испарение цикловом дозы 35 мг/цик л (что примерно соответствует а =0,9 для двигателя с рабочим объемом цилиндра 0,4 л при работе с полной нагрузкой) лишь на 35.„40 % даже за все время между двумя последовательными впусками заряда в цилиндр (около 40 мспри л = 2000 мин-t). При удалении форсунки от впускного клапана и впрыскивании на стенку канала создаются более благоприятные условия пленочного испарения топлива. Данный способ гомогенизации практически означает приближение к способу гомогенизации в карбюраторе.

Наиболее действенным способом интенсификации испарения топливной пленки является снижение ее плотности орошения, т. е. уменьшение толщины и скорости течения пленки, что приводит к росту геплоподвода от стенки. В сочетании с увеличением длины участка испарения такое мероприятие позволяет достичь почти полного испарения пленки во впускном канале, Такое заключение подтверждалось опытами, в которых, например, топливная пленка на пластинке длиной 120 мм и шириной 36 мм при температурах стенки в начале и конце пластинки соответственно 27 и 81°С под действием воздушного потока с vB = 15 м/с и Г, = 290 К испарялась на 70%. При этом даже в не обогреваемом канале топливная пленка на участках длиной 120.„180 мм испаряется на Э0.„45%. Экспериментальные реэультаты указывают на то, что впрыскивание на стенку впускного канала обеспечивает лучшее испарение, чем впрыскивание на клапан.