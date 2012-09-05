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Когда пожарные бессильны
8 Октября 2020
Теги: авто

Современные автомобили горят с пугающей регулярностью. причем иномарки. к сожалению, в этом отношении не уступают «нашемаркам». При этом на пожарных рассчитывать не приходится, поскольку для полного уничтожения машины огню потребуется не более пяти минут: за это время хозяин, как правило, едва успевает позвонить по «01» и сообщить адрес. Между тем авто редко занимается целиком (если. разумеется, исключить умышленный поджог). Но пламя распространяется с огромной скоростью. ликвидировать возгорание можно лишь на начальной стадии. Чуть промедлить, и придется с грустью наблюдать картину «Я и моя горящая машина».

Не обольщайтесь тем, что вы уверены в исправности своей машины, поскольку потенциальных источников огня в автомобиле десятки, и быть уверенным в надежности каждого из них просто глупо. Младенческий возраст авто не гарантирует от возгорания: на «Ниве» одного моего приятеля практически полностью выгорела проводка по дороге... из автосалона. Источник пожара — некачественная сборка жгута проводов стартера.

Тогда, кстати, с пожаром удалось справиться только потому, что при предпродажной подготовке владельцу под шумок впихнул и «джентельменский набор»: сумку с аптечкой, знаком аварийной остановки и (как знали!) огнетушителем. По иронии судьбы, новоиспеченный хозяин авто по дороге из автомагазина постоянно ворчал: дескать, «развели» на покупку всякого барахла.


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