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Когда переходить на зимнюю резину: советы для автолюбителей
29 Декабря 2016
Теги: авто

С приходом первого снега в начале зимы и первой оттепелью по весне автолюбителям приходится задумываться о смене обувки у своего коня. Однако воплощать переход на резину по сезону лучше правильно, когда для того имеются все климатические условия. Итак, нужно помнить о том, что лишь с приходом 5-градусной среднесуточной температуры смена покрышек имеет смысл. То есть при первом похолодании не всегда нужно сразу же отправляться на шиномонтаж. Также и по весне, если только оттепель не имеет временного характера, нужно менять резину на летний комплект.

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Вряд ли стоит кому-либо стараться соответствовать календарным рамкам, потому как у природы в каждом регионе свои планы насчет погоды. Однако никто не отменяет помощи синоптиков. С их прогнозом можно подготовиться и успеть попасть на СТО на недельку пораньше. Главное, не затягивать слишком с переобувкой. Ведь с наступлением зимы календарной сотрудники ДПС имеют полное право выписать штраф каждому автолюбителю, транспортное средство которого не подготовлено к зиме. Такие мелочи имеют важное значение, потому как поведение летних покрышек слишком непредсказуемо, а последствия могут грозить визитом в кювет или вовсе на встречную полосу. Также и летом не стоит оставлять зимние шины, ведь каждый тип изделий рассчитан на свой сезон.

Многие новички не понимают, почему не нужно спешить с переобувкой. При переходе на холод в ноябре все еще преобладает положительная температура, и лишь со временем к началу декабря суточные значения снижаются заветного рубежа. А ведь от плюсовой температуры окружающей среды состояние резины меняется, она слишком размягчается, отчего при торможении, маневрировании начинает сильнее изнашиваться. Так что в целях рациональной эксплуатации все хорошо своевременно. Кроме того, если холод все же оказался нежданным гостем, не стоит подвергаться риску. по возможности нужно обратиться за помощью к знакомым, чтобы доставить свой комплект к мастерам. Как только нужная резина установлена вместе с дисками на свои места, можно отправляться в путь и не бояться гололеда, снежных участков. Стоит всегда соблюдать осторожность, не допуская превышения скорости и необоснованного маневрирования особенно во время движения по трассам между населенными пунктами. Шины могут прослужить около 2-3 сезонов, исходя от интенсивности эксплуатации. За износом нужно следить, регулярно меняя шины на новые. Это основа безопасности каждого из водителей.

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