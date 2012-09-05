Значения коэффициента сцепления шин с дорогой изменяются в широких пределах — от 0,1 до 0,7. При сухом покрытии уменьшение коэффициента сцепления связано с износом дорожного покрытия. При этом износ происходит неравномерно как по длине дороги, так и по ширине проезжей части. Различие в коэффициентах сцепления под колесами автомобиля-лидера и следующего за ним автомобиля способствует возникновению попутных столкновений. Разница коэффициентов сцепления под левыми и правыми колесами может привести к заносу при аварийном торможении.

Большую опасность представляют участки дороги с асфальтобетонным покрытием в первые дни после его укладки. Их ровная маслянистая поверхность имеет пониженный коэффициент сцепления, который еще больше уменьшается при самом незначительном дожде. Отличить такие участки можно по более темному, чем у старых , покрытий, цвету. Об этом полезно помнить, так как устанавливаемые дорожниками знаки часто кажутся неубедительными.

Наибольшее влияние на коэффициент сцепления оказывает изменение погодных условий: дождь, снежный накат, гололедица. Серьезное влияние на сцепные свойства оказывает грязь, натаскиваемая с обочин. В сухом состоянии она создает прослойку между колесом и покрытием, снижающую коэффициент сцепления. При увлажнении эта прослойка становится консистентной смазкой, которая уменьшает коэффициент сцепления еще больше.