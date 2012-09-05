Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Кое-что о фронтальном погрузчике Stalowa Wola L-34




Кое-что о фронтальном погрузчике Stalowa Wola L-34
23 Апреля 2020

Работая в строительной сфере невозможно представить себе строительный участок без погрузчика. Покупая подобного рода технику, идет расчет на ее ремонтопригодность, количество расходуемого топлива, его надежность и безотказность, условия для водителя, и конечно же, ценовую политику. На сегодняшний день на рынке строительной техники есть множество вариантов, аналогов. Обращая внимание на не особо известные, можно отметить польские. «Сталева воля L-34» - польский погрузчик, предназначен для работ с погрузки и разгрузки различных грузов в складских помещениях, промышленных предприятиях и конечно же – строительных участках.

Техника выпускается с 1980 годов, что говорит о ежегодной модернизации моделей. Устраняя недоработки первых моделей производителю удалось удивить потребителя низким расходом топлива, удобством и комфортом работы самого машиниста внутри, приятной ценой и простотой в обслуживании и ремонте. Конечно же, не без минусов: потребители считают эту «машину» более летним вариантом, так как зимой замерзает масло в гидравлической системе. Как и любая техника, работающая постоянно в режиме «нон-стоп», эта тоже требует «внимания» - замены деталей, технические осмотры. Не исключена возможность неправильной эксплуатации, повышенная нагрузка, что приводит к быстрому износу деталей, выработке того или иного ресурса, комплектующих.

Частым спросом относительно фронтального погрузчика Stalowa Wola L-34 пользуются следующие детали: уплотнительные кольца, привод, передний или задний мост, детали системы гидротрансформатора, педали, тормозные цилиндры, насосы, дозаторы – одним словом, ходовая и гидравлическая системы. Так же, сопутствующие материалы: сальники, ремонтные комплекты, уплотнительные кольца, гайки, болты, шланги и так далее.

Фронтальные погрузчики «Сталева Воля» зарекомендовали себя как достаточно надежная техника и соответствует европейским требованиям к качеству сборки. Имея мощный двигатель, минимальный расход топлива с уверенностью можно сказать, что этот представитель – лучший среди аналогичных. Потому настоятельно рекомендуется покупать только оригинальные детали, запчасти к данной технике. Это позволит в дальнейшем избежать поломок, и существенно сэкономить время и средства. Наша команда с радостью поможет подобрать необходимый товар, оформить заказ, и получить последующую консультацию по замене и установке.

Больше информации на сайте: https://7-vz.com/category/spetstekhnika_zapchasti_remont_servis/.


.

Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке