Работая в строительной сфере невозможно представить себе строительный участок без погрузчика. Покупая подобного рода технику, идет расчет на ее ремонтопригодность, количество расходуемого топлива, его надежность и безотказность, условия для водителя, и конечно же, ценовую политику. На сегодняшний день на рынке строительной техники есть множество вариантов, аналогов. Обращая внимание на не особо известные, можно отметить польские. «Сталева воля L-34» - польский погрузчик, предназначен для работ с погрузки и разгрузки различных грузов в складских помещениях, промышленных предприятиях и конечно же – строительных участках.

Техника выпускается с 1980 годов, что говорит о ежегодной модернизации моделей. Устраняя недоработки первых моделей производителю удалось удивить потребителя низким расходом топлива, удобством и комфортом работы самого машиниста внутри, приятной ценой и простотой в обслуживании и ремонте. Конечно же, не без минусов: потребители считают эту «машину» более летним вариантом, так как зимой замерзает масло в гидравлической системе. Как и любая техника, работающая постоянно в режиме «нон-стоп», эта тоже требует «внимания» - замены деталей, технические осмотры. Не исключена возможность неправильной эксплуатации, повышенная нагрузка, что приводит к быстрому износу деталей, выработке того или иного ресурса, комплектующих.

Частым спросом относительно фронтального погрузчика Stalowa Wola L-34 пользуются следующие детали: уплотнительные кольца, привод, передний или задний мост, детали системы гидротрансформатора, педали, тормозные цилиндры, насосы, дозаторы – одним словом, ходовая и гидравлическая системы. Так же, сопутствующие материалы: сальники, ремонтные комплекты, уплотнительные кольца, гайки, болты, шланги и так далее.

Фронтальные погрузчики «Сталева Воля» зарекомендовали себя как достаточно надежная техника и соответствует европейским требованиям к качеству сборки. Имея мощный двигатель, минимальный расход топлива с уверенностью можно сказать, что этот представитель – лучший среди аналогичных. Потому настоятельно рекомендуется покупать только оригинальные детали, запчасти к данной технике. Это позволит в дальнейшем избежать поломок, и существенно сэкономить время и средства. Наша команда с радостью поможет подобрать необходимый товар, оформить заказ, и получить последующую консультацию по замене и установке.

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