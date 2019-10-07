Эффективным и результативным методом лечения от алкоголизма является
кодирование, подразумевающее медикаментозное воздействие на человека и
приёмы психотерапии. Все действия ориентированы на то, чтобы выработать
отвращение от спиртного.
Как справиться с зависимостью
В
середине XX века было выявлено вещество, которое в сочетании с алкоголем
отравляет организм. Именно из него был синтезирован Дисульфирам,
который сегодня используется для кодирования от алкоголизма - у
алкозависимого вырабатывается отвращение и неприятие к спиртному.
Как осуществляется кодировка
Кодирование
от алкоголизма может быть выполнено с использованием медикаментозных
методов: в организм зависимого вводят специальные препараты, которые
приводят к непереносимости алкоголя. В «Первой Наркологической Клинике»
используется такой препарат, как Эспераль. Он вводится внутривенно либо
вводится человеку под кожу в виде импланта. Если в крови алкозависимого
содержится некоторое количество этого препарата, то после употребления
маленькой порции алкоголя, возникает интоксикация. Это связано с тем,
что Эспераль блокирует работу ферментов печени, отвечающих за распад
этанола. Но такое кодирование от алкоголизма приводит лишь к физической
непереносимости спиртных напитков и не избавляет от зависимости
полностью. Еще одним популярным препаратом является Торпедо, у него
схожий эффект и водится он аналогичным способом.
Врачи
предпочитают сочетание медикаментозных и психотерапевтических приёмов.
Это необходимо для того, чтобы снизить влечение к спиртному на
физическом и психологическом уровне. Кодирование от алкоголизма
позволяет закрепить установки на ведение здорового и трезвого образа
жизни. Данная процедура способна повысить самоконтроль человека. над
желанием принять алкоголь.
Показания и противопоказания к процедуре
Кодирование
выполняется после детоксикации и перед реабилитацией, особенно
рекомендуется данная процедура людям, регулярно уходящим в запои и тем,
кто находится на последних стадиях алкогольной зависимости.
Противопоказания
Кодирование от алкогольной зависимости – процедура, имеющая определенные ограничения, а именно:
психические заболевания;
болезни сердца;
заболевания мочеполовой системы;
нарушена работа поджелудочной и щитовидной железы;
эпилепсия либо судороги;
был перенесён инсульт;
острая форма гепатита, цирроза или других болезней печени;
беременность.
Имеются
и некоторые другие противопоказания, но при физических проблемах,
имеется альтернативный способ – психотерапевтическое кодирование. Перед
кодированием обязательно нужно проконсультироваться с наркологом,
который проведёт обследование и выявит наиболее предпочтительный метод
кодировки, с этой целью в Москве можно обратиться в «Первую
Наркологическую Клинику», здесь можно не только закодироваться от
алкогольной зависимости, но и пройти комплексное лечение, все услуги
наркология предоставляет анонимно.