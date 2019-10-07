Эффективным и результативным методом лечения от алкоголизма является кодирование, подразумевающее медикаментозное воздействие на человека и приёмы психотерапии. Все действия ориентированы на то, чтобы выработать отвращение от спиртного.







Как справиться с зависимостью



В середине XX века было выявлено вещество, которое в сочетании с алкоголем отравляет организм. Именно из него был синтезирован Дисульфирам, который сегодня используется для кодирования от алкоголизма - у алкозависимого вырабатывается отвращение и неприятие к спиртному.







Как осуществляется кодировка



Кодирование от алкоголизма может быть выполнено с использованием медикаментозных методов: в организм зависимого вводят специальные препараты, которые приводят к непереносимости алкоголя. В «Первой Наркологической Клинике» используется такой препарат, как Эспераль. Он вводится внутривенно либо вводится человеку под кожу в виде импланта. Если в крови алкозависимого содержится некоторое количество этого препарата, то после употребления маленькой порции алкоголя, возникает интоксикация. Это связано с тем, что Эспераль блокирует работу ферментов печени, отвечающих за распад этанола. Но такое кодирование от алкоголизма приводит лишь к физической непереносимости спиртных напитков и не избавляет от зависимости полностью. Еще одним популярным препаратом является Торпедо, у него схожий эффект и водится он аналогичным способом.



Врачи предпочитают сочетание медикаментозных и психотерапевтических приёмов. Это необходимо для того, чтобы снизить влечение к спиртному на физическом и психологическом уровне. Кодирование от алкоголизма позволяет закрепить установки на ведение здорового и трезвого образа жизни. Данная процедура способна повысить самоконтроль человека. над желанием принять алкоголь.







Показания и противопоказания к процедуре



Кодирование выполняется после детоксикации и перед реабилитацией, особенно рекомендуется данная процедура людям, регулярно уходящим в запои и тем, кто находится на последних стадиях алкогольной зависимости.







Противопоказания



Кодирование от алкогольной зависимости – процедура, имеющая определенные ограничения, а именно:



психические заболевания;

болезни сердца;

заболевания мочеполовой системы;

нарушена работа поджелудочной и щитовидной железы;

эпилепсия либо судороги;

был перенесён инсульт;

острая форма гепатита, цирроза или других болезней печени;

беременность.



Имеются и некоторые другие противопоказания, но при физических проблемах, имеется альтернативный способ – психотерапевтическое кодирование. Перед кодированием обязательно нужно проконсультироваться с наркологом, который проведёт обследование и выявит наиболее предпочтительный метод кодировки, с этой целью в Москве можно обратиться в «Первую Наркологическую Клинику», здесь можно не только закодироваться от алкогольной зависимости, но и пройти комплексное лечение, все услуги наркология предоставляет анонимно.

