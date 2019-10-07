Особняком здесь стоит Mitsubishi. По крайней мере, до середины сезона в Lancer будет установлена трансмиссия предыдущего поколения. То есть, механическая секвентальная КПП и отсутствие активных дифференциалов.

Их, кстати, у всех представителей WRC — три. Пожалуй, самое серьезное отличие раллийных аппаратов от “частного сектора" — постоянный полный привод. А похвастать этим в серийной модельной гамме, причем, независимо от объема двигателя, может только Subaru.

А во т подвеску команды уже начинают изготавливать сами. Б любом случае ничего общего с серийной она не имеет. Нет смысла говорить, что для гравийных и асфальтовых трасс уже давно используются разные наборы амортизаторов и пружин. Естественно, все зло регулируется под особенности той или иной трассы и индивидуально для каждого пилота. Причем регулируется по нескольким параметрам.

Именитые поставщики амортизаторов, такие как Reiger, Ohlins или Proflex, устраивают уже не всех. Гидравлическая система, которую разрабатывают французы, призвана связать стойки автомобиля по диагонали, предотвращая вывешивание колес в принципе. И первым шагом к применению подобной системы, пусть она даже и останется только на бумаге, стала разработка и изготовление командой Peugeot амортизаторов собственной конструкции.

Интересно, что из своих перспективных разработок команды в ралли, в отличие от F1, не делают секрета. Хотя каждая новинка обсуждается, и просчитываются ее выгоды. Как впрочем, и устаревшие, но не вышедшие из употребления решения. Последнее касается, конечно, Xsara.