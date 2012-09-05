Специфические различия радиостанций — это, как правило, дополнительные функции. Чем больше кнопок и ручек на панели — тем «круче» считается Си-Би. Хотя для обычной связи вполне достаточно стандартного набора переключателей. Все без исключения Си- Би имеют следующие функции:

ON/OFF/VOL — включение, регулировка громкости звука;

SQUELCH — шумоподавитель;

CHANNELUP/DOWN —выбор канала.

Станции подороже имеют дополнительно:

AM/FM — работа в амплитудной/частотной модуляции;

СН 9/СН 19 — тумблер включения 9-го (аварийного) и 19-го (информационного) каналов;

РА/СВ — работа в режиме рации/вещание через внешний динамик (если он есть); иногда на этот тумблер выводят переключение европейской/«советской» сетки частот;

SCANNER — станция пробегает по всем каналам, пока не остановится на том, где идут переговоры.

Другими функциями оснащены только дорогие станции. Это:

MIC GAIN — регулировка уровня передачи;

RF GAIN — регулировка уровня приема;

ANL — подавление пульсирующего шума;

LOCAL/DX — ослабление приема слишком близко работающей станции.

Впрочем, кнопочки могут быть самые разные, но без многих можно спокойно обойтись. Согласитесь, что программируемая память на пять каналов или сигнал, звучащий при окончании передачи, вряд ли необходимы.