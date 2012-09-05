Возможность или невозможность такого этапа, как выявление нанесенных на лотерейный билет (лотерейную квитанцию) скрытых надписей, рисунков, чисел или символов а особенно длительность такого выявления в отношении каждого конкретного билета (квитанции), вызывала много споров, т. к. предыдущая редакция закона говорила о том, что участник лотереи должен непосредственно после внесения платы за участие в лотерее определить, является его лотерейный билет выигрышным или нет, при этом не было сказано ничего о процессе такого «определения», просто «определить». Многие проверяющие органы трактовали этот термин в неразрывной связи со словами «непосредственно после», что, по их мнению, означало — быстро, без «розыгрыша».

Для лотерей, вызывающих высокий интерес у конечного потребителя, это важно, т. к. участниками лотереи очень востребован именно процесс «розыгрыша билета». Чем он интереснее — тем больше шансов на популярность у конкретной лотереи. Но настоящие игроманы предпочитают играть онлайн казино вулкан все клубы. Здесь шанс получить выигрыш гораздо выше, чем в лотереи.

Один факт соединения двух описанных выше изменений в законе (официальное признание электронного варианта лотерейного билета и изменения понятийного аппарата бестиражной лотереи) дает большие возможности для предложения потенциальным участникам лотереи интересного, современного, отвечающего последним технологическим тенденциям продукта.

Нет никаких сомнений, что многие из нынешних крупных участников лотерейного рынка не похоронят после 01.07.20U свои навыки, знания и опыт в проведении лотерей, а будут нацелены на участие в тендерах и заключение контрактов о проведении государственных лотерей, станут операторами, а некоторые более мелкие лотерейные компании, наверняка, выступят как распространители государственных лотерей |на основании договоров с их операторами). И указанные лица смогут получать доход от проведения лотерей с учетом приведённых выше положительных изменений в редакции закона.

Возможно, часть нынешних деятелей лотерейного рынка после 01.07.20U намеревается уйти в $ «тень». Однако с бумажными лотерейными билетами и розыгрышем тиража раз в неделю по воскресеньям в «тень» не уйдешь. На нелегальную деятельность могут претендовать только те. кто предлагает участникам бестиражные лотереи в электронном виде. То есть те формы участия в лотерее, которые, как указано выше, получили в измененном законе свое нормативно-правовое регулирование. А это значит, что у претендующих на уход «в тень» лотерейщиков будет конкуренция в виде легального предложения (электронные лотерейные билеты бестиражных государственных лотерей).