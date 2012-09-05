Что если спектр лимпа соперника на этот раз уже? Оппонент играет 243 и здесь мы предполагаем, что спектр игры соперника с батгона составляет порядка 28-29%: КК+, JJ-22, ATs-A2s, KJs-K7s. QSs+, J9s+, T8s+, 98s. 87s, 76s. ATo-A5o, KJo-KTo. QTo+, JTo. В этом случае мы уже находимся позади - у нас 49.79% эквити.

Этим я в очередной раз пытаюсь наглядно показать читателю, как в любой покерной ситуации важна игра против конкретного соперника и точный анализ разыгрываемых нашим противником диапазона рук. Если мы не сможем достаточно хорошо анализировать спектры соперников и чувствовать эквнти нашей руки в различных ситуациях, то на дистанции будем в лучшем случае принимать во многих ситуациях в среднем околонулевые интуитивные решения, а зачастую, и это более вероятно, просто упускать плюсовые ситуации и проигрывать деньги в минусовых спотах.

Также на http://vulkanslots.com/ мы можем разыгрывать бет/фолд линию на полублефе с различными дро руками. Математику по.тублефовых ставок мы уже разбирали в ряде примеров в данном разделе, поэтому здесь мы не будем в очередной раз останавливаться на подобных расчётах. Логика остаётся той же с поправкой на соответствующие спектры соперника. В конце концов, к этому моменту книги мы уже рассмотрели самые разные варианты математического анализа различных ситуаций и вполне возможно самое время вам уже попытаться самим проводить аналогичные простые расчёты, в особенности учитывая то. что они будут усложняться в дальнейшем, в особенности при анализе игры на поздних улицах.

Линия бет/Збет будет стандартной игрой на вэлью. но при этом мы должны помнить, что при розыгрыше такого маленького банка по отношению к размеру нашего стэка мы можем играть на стэк только с очень сильными руками, поэтому в среднем мы будем получать возможность для розыгрыша подобной линии не так часто. При этом мы должны учитывать, насколько слаб наш соперник и насколько сильно в связи с этим он может переигрывать свои рулей.