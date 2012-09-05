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Клуб Вулкан – райский уголок в мире азартных развлечений
7 Января 2018
Теги: Игры

7 сезон EPT: острова в океане

Этот островной мир — первое, что увидел Колумб в будущей Америке — лишь на первый взгляд создает о себе романтическо-аморфное представление. Содружество Багамских Островов — едва ли не самая практичная часть Карибского бассейна. Ежегодно 5 млн. туристов пополняют бюджет страны примерно на 2 млрд. долларов. Когда 60 лет назад Хемингуэй ловил рыбу на Бимини, здесь еще не было такого «наплыва» туристов, как сегодня. Один из ведущих финансовых центров мира, «Цюрих тропиков» — это также о Багамах, благодаря либеральнейшему налоговому законодательству: оффшорный центр с более чем 400 банками и полное отсутствие финансовой отчетности перед государством. Именно здесь миллиардер Сол Керцнер, потомок эмигрантов из-под Одессы, осуществивший на соседнем континенте «южноафриканскую стройку века» — Sun Sity, построил в 1999 году крупнейшее в Карибском бассейне казино Atlantis и лучший на Багамах курортный комплекс на острове Парадиз. Казино Вулкан с выводом также его рук дело.

Впрочем, азартный бизнес начал «осваивать» Багамы несколько раньше. Меир Лански, «босс всех боссов» нью-йоркской мафии, державший в подчинении все нью-йоркские «семьи», — тот самый, кто в 40-х годах превратил захолустный городишко Лас-Вегас в игорный центр США, — со временем обратил свое внимание на весь Карибский бассейн. Полностью «прогорев» на Кубе, — ибо все отели, находившиеся на острове, перешли в собственность революции, вместе с 17 млн. долларов Лански наличными, — босс вернул себе душевное равновесие на Багамах. Здесь игорный бизнес исправно работал. Но антикастровские мероприятия Лански финансировал всю свою оставшуюся жизнь... В свое время на Багамских островах, а именно на острове Парадиз, соединенном со столицей Багамов Нассау двумя горбатыми мостами, жили миллионер Говард Хьюз, герой фильма Скорсезе «Авиатор», и бывший шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви. Стоимость ночи в Atlantis Resort and Casino в среднем составляет столько, во сколько обойдется месячная аренда квартиры в европейских столицах. Все это соседствует с лачужными деревушками местных чернокожих жителей, потомков рабов, заменивших собой индейское население. Представители состоятельного белого населения приезжают сюда зимой, когда здесь +32, отдаться пейзажам, рыбалке, дайвингу и игре в казино.

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