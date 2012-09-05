Клуб Вулкан официальный сайт онлайн



Такова реальность — у многих людей хороший досуг ассоциируется с проведением времени в виртуальном пространстве. Поэтому в последние годы именно интернет-казино стали синонимом интересного времяпровождения, приобрели популярность и актуальность.

Современный официальный сайт http://vulkancazinoonline.com/official/ казино Вулкан – это лицензионное заведение, которому доверяют многие игроки. Ресурс ориентирован в основном на русскоязычных пользователей. Но многие посетители – это игроки из разных государств.

Главная цель администрации сайта – обеспечение безопасности своих клиентов. Для выполнения данного параметра предусмотрены некоторые рычаги. Они помогают отбивать хакерские атаки и не допустить проникновения третьих лиц в финансовые операции:

генератор случайных чисел. Это алгоритм, под который подключен весь доступный ассортимент автоматов на ресурсе. Инструмент работает в рандомном порядке и обеспечивает прозрачный игровой турнир;

система 128-битного SSL-шифрования. Программа предназначена для обеспечения секретности всех личных данных игрока. К тому же контроль входа клиентом в личный кабинет осуществляется через данную систему. Она имеет несколько ступеней защиты от взломов и хакерских атак;

рабочие зеркала. Данные альтернативные домены помогают при временной блокировке основного сервера. Перечень официальных зеркал находится на главной странице сайта. Его необходимо сохранить каждому поклоннику клуба Вулкан.

Данные параметры – лучший вариант для обеспечения честной работы и сохранения конкурентоспособности портала на виртуальном пространстве.





Верификация – ваши деньги в надежных руках

Для совершения максимально точных финансовых операций в клубе Вулкан существует процедура верификации. Этот процесс заключается в подтверждении личности клиента, пытающегося вывести деньги с баланса депозита.

Суть состоит в том, что на указанный адрес электронной почты необходимо отправить скан-копию документа, подтверждающего личность. Обычно это паспорт или пластиковая ID-карта. Поэтому при заполнении анкеты регистратора необходимо точно и разборчиво вносить персональные данные.

Верификация обеспечит возможность совершать финансовые транзакции третьими лицами. Такая процедура – самый надежный вариант для совершения вывода выигрыша с депозита. При возникновении спорных ситуаций администрация vulkancazinoonline оставляет право за собой на временную блокировку аккаунта до выяснения всех обстоятельств.



