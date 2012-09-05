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Клуб Вулкан: как получить доступ из любой точки мира
17 Декабря 2017
Теги: Игры

Назовите три основные важные характеристики, которые должен иметь партнер, чтобы преуспеть в продвижении партнерской программы.

Я считаю, можно дать и большую характеристику, но если три основные, то это ответственность, трудоспособность и серьезность намерений. Если этими тремя основными характеристиками партнер будет располагать, если он будет ответственным перед самим собой и перед партнером, если он будет добросовестным и не будет идти на какие-либо ухищрения и нарушения партнерских соглашений, договоров, условий проведения лотерей и будет серьезно. фундаментально подходить к данному виду деятельности: не как к какому-то дополнительному источнику доходов, не как к второстепенной деятельности, а как к основному направлению своей работы, то тогда, естественно, результат не заставит себя долго ждать и успех обеспечен.

На чем Вы строите доверительные отношения с партнерами?

Мы строим наши отношения на взаимной ответственности, открытости, максимальной лояльности, расположенности к партнеру и, естественно, каждый день над этим работаем и стараемся вникать в каждую ситуацию индивидуально. Понятно, что есть общие положения рынка, общая ситуация и общие правила ведения работы с партнерами. Но мы стараемся максимально вникать в индивидуальную ситуацию каждого партнера. Потому что каждая ситуация, каждый вопрос имеет свои индивидуальные нюансы, свои субъективные моменты. Мы стараемся максимально открыто, максимально с душой к этому подходить.

Думаете ли Вы над созданием своей партнерской программы? Как Вы планируете привлекать туда партнеров? Чем собираетесь их заинтересовать?

У нас уже есть своя партнерская программа, условия которой доступны на нашем сайте. Своим партнерам мы предоставляем коммерчески выгодное предложение готового лотерейного бизнеса. Наша партнерская программа предоставляет возможность в сжатые сроки собрать широкую клиентскую аудиторию и обеспечить высокий размер стабильно получаемой прибыли при минимальных стартовых затратах для тех, кто решил онлайн казино игровые аппараты вулкан играть. У нас есть масса преимуществ, начиная с того, что партнерам нет необходимости приобретать дорогостоящее лотерейное оборудование, и заканчивая тем, что не нужно вкладываться в рекламу и продвижение бренда, потому что этим занимаемся непосредственно мы. Привлекать партнеров мы планируем нашим индивидуальным отношением к каждому, хорошими и выгодными условиями сотрудничества и самое главное — быстрым и стремительным развитием.

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