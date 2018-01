Пересидев двоих оппонентов, viny11viny покинул игру на седьмом месте. Он запихнул свои крохи на J48V и получил два колла. В сайд-поте на https://admiral-play-online.com/igrovye-avtomaty/ начался невероятный экшен. Beningo поставил три улицы в Ges26, но получил рейз на ривере и выбросил. Белорус Ges26 показал AVTV, захватил лидерство в турнире и, как говорят английские комментаторы, never let it go. Тут была предпринята вторая попытка поделить призовые. Снова безуспешно. Большие лидеры Ges26 и RhoNin9 не удовлетворились ICM- дележкой и требовали больший кусок пирога. Наконец, только после вылета mayrogata на шестом месте игрокам удалось договориться.

Без серьезных препирательств снова не обошлось. RhoNin9 продолжал требовать шестизначную сумму, хотя по математике ему полагалось на $8 тысяч меньше. В итоге коротыши все-таки пошли на компромисс и скинулись, чтобы удовлетворить амбиции самого капризного игрока. Сделка состоялась. На кону по-прежнему стояли $20 000 за первое место. Чемпионом из этой рубки вышел белорусский игрок Ges26. Ему удалось переиграть оставшихся соперников и прибрать к рукам все турнирные фишки. За первое место Ges26 получил $140 468.

Новое расписание FTP Микролимиты

НОВЫЕ ТУРНИРЫ НА FTP

► 02:00 $2.20+R Cubit [1R1A] $1000 gtd

► 03:00 $3.30 Nine Lives [3ME, 3xChance]

$2000 gtd

► 03:20 $1.10+R $750 Guarantee (Rebuy) [6-max]

► 04:50 $2.20 $500 Guarantee

► 05:00 $1.10 Five Hundy by Midnight [2ME, 6-max] $500 gtd

► 06:00 $3.30 $1000 Guarantee

► 07:00 $0.55 $150 Guarantee [Early Antes]

► 08:00 $2.20 Triple Deuce [3ME] $600 gtd

► 08:20 $3.30 Double Trey [2ME, Knockout]

$1000 gtd

► 09:20 $2.20 Two For Twenty [2xChance]

► 10:00 $3.30 $750 Guarantee

► 12:20 $2.20+R

$400 Guarantee (Rebuy)

► 13:20 $1.10+R

$500 Guarantee [1R1A]

► 14:00 $5.50 Honey Badger [Knockout] $1000 gtd

► 14:40 $2.20 $1000 Guarantee

► 17:00 $2.20 $1000 Guarantee

► 20:00 $1.10 $750 Guarantee

► 22:00 $3.30 Velociraptor [3RE]