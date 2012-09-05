Хорошо продумайте, для чего вам нужен компьютер: для офисной работы (офисные программы, веб-браузер, почтовый клиент), проигрывания музыки и просмотра фильмов, редактирования графики и видео, игр в слоты вулкан, программирования. В каждом конкретном случае вам понадобится определенная конфигурация. Например, если вы на компьютере только редактируете текст, занимаетесь интернет-серфингом, при этом слушая музыку, то подойдет конфигурация с интегрированными графикой (которая своей памяти не имеет и отбирает ресурсы оперативной памяти) и звуком, а также жестким диском среднего объема. Если вы собираетесь использовать компьютер в роли мультимедийного центра, то вам нужна средняя дискретная видеокарта (имеющая свою память и добирающая при необходимости от оперативной памяти), жесткий диск большого объема (320-500СЬ), а для меломанов и звуковая карта впридачу.

Для редактирования графики и видео, а также программирования, в первую очередь будет нужен мощный процессор, большой объем оперативной памяти (2-3Gb) и высокопроизводительная видеокарта. Ну а если вы заядлый игрок в шуттеры или современные стратегии, то вам потребуется комплектация по максимуму. Сегодняшние игры (особенно использующие DirectX10) требуют больших ресурсов и, в первую очередь, мощных процессора и видеокарты.

В зависимости от комплектации, стоимость компьютера может вариро- ваться в значительных пределах. Мы воспользовались прайс-листом довольно известного магазина и подсчитали стоимость компьютера средней? конфигурации, при условии совместимости всех компонентов, с учетом сегодняшних реалий и средних цен. Вот что из этого получилось:

Процессор: Intel Pentium-D LGA775 2,8GHz 915 - 80 манат

Материнская плата: Foxconn 945GZ7MC-KS2H - 68 манат

Память: Hyundai-Hynix DDR 2 2x512 Mb 667MHz - 2x20 манат

Видеокарта: Foxconn 256 Mb GeForce 8500GS - 88 манат

Жесткий диск: Seagate 160 Gb 3160815ASSATAII - 60 манат

Привод: LGDVD+R/RWSA-H44NRBBB - 39 манат

Модем: Connexant 11252 V.92 - 8 манат

Блок питания: FSP 350W - 50 манат

Корпус: Codegen - 34 манат

Клавиатура/мышь/колонки: 30 манат

Монитор: LG L1753S SF LCD 17" - 195 манат

Итого: 692 манат