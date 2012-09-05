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Клуб Вулкан: безопасная и увлекательная игра
12 Января 2018
Теги: Игры

Гарантированный призовой фонд на Главное событие Micro Millions составлял один миллион долларов. При этом за первое место было обещано по крайней мере $150 000. Чтобы побить гарантию в турнире за $22, потребовалось оформить 68 081 регистрацию — общая сумма призовых выросла до $1 361 620 при $167 541. И все это, напомним, за двадцать баксов. Очередной успех турнирного менеджмента PokerStars: умеют завлекать людей красивыми цифрами.

По окончании трехчасовой поздней регистрации уцелела всего половина от общего количества участников. Кто-то только вносил бай-ин, а 30 тысяч участников уже как не бывало. Для тех, кому важен мини-кэш, даже пусть самый маленький, поздняя регистрация — отличный способ проползти в небольшие призы. Свою часть от миллионного призового фонда получили 9090 игроков. Призовые выплаты начались на пятом часу игры. Грустная роль баббл-боя досталась чеху higurian, который вылетел в шаге от минимальной выплаты $54.46 и не получил ничего за свои почти шестичасовые старания. Всем остальным повезло чуть больше.

В число самых удачливых и сноровистых, то есть в ряды призеров на http://klubwulkan-777.com/igrovye-avtomaty-vulcan/, попали участники команды PokerStars Эдриэнн Роусом, Кайо Пессаньо, Джордж Данцер и Виктор Рамдин. Дальше всех пробурился в ITM Шейн Шлегер — 884-е место и $149 призовых. Если не считать крепкого середняка, регуляра мидстейкс Джейсона appst08 Брауда, которому удалось пробиться за финалку, отметим достаточно неплохие результаты Захари Zackattack14 Корика (28-е место), а также украинского профессионала Ивана Banderivets Кузива (120-е место).

По истечении 11 часов начался финальный стол. Оставшись вдевятером, игроки попробовали поделить призовой фонд. При $5k за 9-е место и $167k за первое — решение вполне разумное. Однако же даже до стадии обсуждения цифр добраться не удалось. Кто-то из игроков не поставил галочку «Обсудить сделку», и игра продолжилась в нормальном режиме.

Чип-лидером начал финалку украинский игрок viny11viny, в его стеке было более 60 ББ. К сожалению, в самом начале финального стола он проиграл огромный банк второму чип-лидеру texbookstu из Британии. Украинец застилил блайнды с кнопки, на флопе JVTVT* увидел топ-пару к своим J^9é и решил играть на стек. Британец сыграл чек-рейз флопа на AéTé, получил 3-бет и вдруг потерял соединение. Спустя пару минут ему удалось восстановить связь с сервером и поставить 4-бет олл-ин на флопе, как бы чего не вышло на последующих улицах. Украинец заплатил олл-ин, проиграл и остался коротышом.

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