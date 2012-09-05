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Клуб Вулкан – бесплатные симуляторы и неподдельный адреналин
24 Декабря 2017
Теги: Игры

Оппоненты чекают перед нами. Играем ответный чек в Вулкан Делюкс. В этом случае, как уже отмечали выше, в отличие от ситуации один на один, если мы будем делать блефовую продолженную ставку, то наше фолд эквити будет определяться не частотой фолдов одного игрока, а совокупностью вероятностей фолдов всех оппонентов в раздаче. Т.е. итоговое фолд эквити против нескольких противников будет определяться как произведение вероятностей фолда каждого из оппонентов. Таким образом, очевидно, что в игре против нескольких противников генерируемое фолд эквити в среднем будет значительно ниже и здесь мы вынуждены сужать спектр рук, с которыми будем делать продолженные ставки, а значит, чаше нам придётся прибегать к ответному чеку в позиции. Кроме того, если ранее для ситуации один на один мы рассматривали возможность ответного чека для пот контроля в позиции с комбинациями средней силы, то при игре против нескольких оппонентов с такими руками мы будем чаше обязаны ставить для защиты и вэлью.

Два типичных примера. В обоих случаях мы не можем ставить на вэлью и нам сложно рассчитывать на ауты (в первом случае у нас 4 дисконтированных аута на оверкартах. во втором 2 аута на сет). В подобных розыгрышах против упёртых или неизвестных оппонентов мы зачастую предпочтём сдаться на флопе и сыграем ответный чек. Продолженная ставка в подобных спотах будет иметь место, только если у нас есть чёткие статсыридсы. говорящие о том. что оппоненты очень редко цепляются за определённый борд своими спектрами и в абсолютном большинстве случаев не станут оказывать сопротивления против нашей агрессии. Случаться такое будет очень редко, так как в основном мультипоты образуются за счёт «нырков» в раздачу кого-то из слабых соперников.

Против неизвестного оппонента мы будем играть бесплатно в позиции и разыгрывать ва/вб. Но нужно понимать, что здесь это значительно более тонкая игра, нежели на сукой доске и при игре один на один. Важно отметить, что в подобном споте мы скорее делаем выбор между коллом и фолдом. нежели кодлом и рейзом. В этой ситуации наша рука недостаточно сильна для повышения и нам придётся сбрасывать её на донк/Збет линию, превращая тем самым топ-пару в блеф, изолируясь против сильного диапазона и рискуя сбросить лучшую руку, если соперник агрессивно разыграет сильные дро.


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