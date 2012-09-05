Новость игорного мира Грузии: в столице открылся клуб спортивного покера на базе Шангри Ла Тбилиси. Игры ведутся в режиме 24 на 7. Участвовать могут все желающие. Столы для игр установлены в главном зале. На выбор участников есть несколько разновидностей покера: техасский холдем, омаха, омаха хай-лоу.

Теперь поклонники самой популярной карточной игры в мире могут насладиться отличной игрой в отличном месте. Лучшие игроки Тбилиси и Грузии уже стали участниками покерного клуба. За столами посетители встретят достойных партнеров по игре, а это значит, что интересное времяпровождение гарантировано. А еще гарантированы высокие призовые, так как Шангри Ла берет на себя эту ответственность.





Как найти клуб спортивного покера в Шангри Ла?

Это очень просто! Шангри Ла находится в самом центре Тбилиси на набережной реки Мтквари. К главному входу комплекса ведет правый спуск Моста Мира – великолепной современной достопримечательности, которая уже привлекла внимание миллионов туристов.

Чтобы стать участником соревнований или турниров по покеру в Тбилиси, достаточно позвонить менеджеру заведения.

Несколько столов для игры обособленно установлены в главном зале. Для игроков в покер созданы максимально комфортные условия, чтобы ничего не отвлекало от процесса.





Почему именно Шангри Ла?

Потому что это лучшее казино в Грузии и обладатель трех премий Золотой бренд. Комплекс также является номером 1 в списке рекомендаций TpipAdvisor. Это роскошное место с изысканными интерьерами, широкими возможностями игры и прекрасным дружелюбным отношением. То есть здесь вас ждет лучший покер в Тбилиси в любое время дня и ночи!

В комплексе есть несколько залов: с игровыми автоматами, с играми на столах, для приватной игры с высокими ставками. На втором этаже находится ресторан грузинской и европейской кухни, которым руководит Автандил Алиханашвили. Место популярно у ценителей изысканных блюд.

В казино проводятся развлекательные вечера, музыкальные вечеринки, лотереи с розыгрышами призов. Каждую неделю среди игроков на автоматах разыгрываются дополнительные джепоты. Многие автоматы подключены к системе с джекпотом, и размер призовых достигает 100 000 лари.

Это все позволит провести в Шангри Ла прекрасный вечер, наполненный разнообразными удовольствиями, помимо увлекательной игры.





Игровые каникулы в Шангри Ла Тбилиси

Комплекс предлагает такой вид отдыха как джанкет туры. Это туры в казино по системе все включено. Гость всего лишь выбирает удобные даты для посещения и формирует свой бюджет. Все остальное планирует и осуществляет казино.

Заказывая джанкет тур, нужно оплатить исключительно стоимость игровых фишек. А все остальное оплачивает казино. Персональный менеджер помогает гостю с получением визы, бронированием билетов и расселением в лучших отелях Тбилиси. Казино встречает путешественника в аэропорту и доставляет к месту проживания и игры. Гарантировано отличное питание, бесплатно предоставляются напитки. По желанию гостям проводятся экскурсионные туры по Тбилиси и его окрестностям.





О Шангри Ла Тбилиси

Шангри Ла Тбилиси – это казино международного одноименного бренда, который управляет знаменитый холдинг Шангри Ла. Сеть работает с 1992 года на территории СНГ и Европейского союза. На данный момент под единым брендом работает четыре заведения в Ереване, Тбилиси, Минске и Риге. Все юниты предлагают отдых на VIPуровне, имеют сходное оформление с узнаваемыми элементами. Работа ведется в соответствии со строгими правилами, выработанными в течение 25 лет, и соответствующими требованиям международных казино. На базе всех казино работает X. O. клуб, который предлагает максимальную приватность, высокие ставки и высокие призовые.

Подробнее о работе казино, покерного клуба и заказе игровых туров читайте на официальном сайте Шангри Ла Тбилиси: shangrila.ge.