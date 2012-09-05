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Клуб Адмирал - покори морские глубины
13 Октября 2017
Теги: Игры

Игорный клуб Адмирал – одно из немногих популярных азартных заведений, которое завоевало признание среди любителей острых ощущений благодаря многочисленным преимуществам и своим принципам. Главные достоинства клуба – это, конечно же, широкий ассортимент игровых автоматов и бонусные предложения. 

Обзор сайта казино

Посетив казино Адмирал, пользователи смогут оценить шикарное его лобби. Восхитительные оттенки морской волны поднимут настроение и побудят к грандиозным победам. На главной странице сайта посетители найдут всю необходимую информацию, касающуюся турниров, акций и лотерей, новости, а также интересные модели слотов. Кроме того, они смогут ознакомиться с рейтингом топ-победителей, которые выигрывают настоящие деньги в реальном времени. 

Регистрация 

Для того чтобы стать полноценным участником клуба Адмирал, необходимо пройти простую регистрацию путем нажатия кнопки «Зарегистрироваться», ввести в представленную форму действующий электронный адрес почты и пароль. Если игрок имеет аккаунт в социальных сетях, он может воспользоваться им при авторизации, обеспечив себе быстрый способ для входа в систему.

Обзор коллекции игровых автоматов

В игровом зале представлены лучшие разработки от ведущих компаний-производителей: Novomatic, NetEnt, Igrosoft и других известных брендов. Здесь можно прокрутить барабаны легендарных слотов: Книжки, Резидент, Лаки Леди Шарм и т.д. Или испробовать новые игровые автоматы от casino Admiral в HD качестве: Компот Делюкс, Жемчужина Дельфина. Коллекция азартных приложений насчитывает более сотни популярных игр, среди которых можно найти разные варианты рулетки (европейскую и американскую). Все представленные развлечения доступны для игры, как на деньги, так и бесплатно. Последний вариант дает возможность играть без рисков, так как не требует вложений, но и прибыли, соответственно, он не принесет. Он хорош тем, что позволяет тестировать автоматы неограниченное количество раз для усовершенствования игровых навыков и проработки различных стратегий. 

Выгодные предложения от заведения

Казино дарит бонус в размере 20% от суммы, внесенной при пополнении счета. При этом минимальный депозит составляет 1000 рублей. Также игрокам будет предложена мини-игра «Колесо Фортуны», где они смогут получить приятные подарки: фриспины, бонусные баллы, множители. Их задача: прокрутить колесо и получить поощрение.

Пополнение счета и вывод средств

Все денежные операции станут доступны только после регистрации. Казино работает с проверенными платежными системами (Qiwi, Webmoney, Visa, MasterCard и др.), через которые можно осуществить ввод и вывод средств в максимально короткие сроки.

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