Из-за сбора довольно обширных научных материалов изложение выводов из исследования было включено в три группы. Первый относится к результатам исследований валидации, проведенных по польской адаптации шкалы SOGS-RA, а точнее - к психометрической оценке адаптированного инструмента. Второй - данные, иллюстрирующие масштабы угрозы проблемной азартной игры среди молодежи и показатели проблемной игры, которые были диагностированы с использованием шкалы SOGS-RA. Они касались:

- количество и тип азартных игр в казино адмирал 777 бесплатно бонус, которые изучала молодежь за последние 12 месяцев до начала учебы,

- деньги / количество ставок, которые вы играли в азартные игры во время игры за последние 12 месяцев до опроса,

- выбранные семейные условия проблемы,

- вернуться к игре, чтобы восстановить потерянные деньги за последние 12 месяцев до теста,

- лгать другим относительно выигрышей за последние 12 месяцев до опроса,

- ссоры с семьей и друзьями и проблемы в школе / работе, связанные с азартными играми, происходящими за последние 12 месяцев до опроса,

- рискуя большими деньгами, чем планировалось ранее за последние 12 месяцев до опроса,

- встреча с критиками других людей относительно игры в азартные игры за последние 12 месяцев до опроса,

- вина, связанная с рискованной суммой денег за последние 12 месяцев до проведения опроса,

- желание прекратить играть за последние 12 месяцев перед тестом,

- скрыть доказательства игр в азартные игры от семьи и друзей, таких как подтверждение ставок или другие признаки такой деятельности за последние 12 месяцев до опроса,

- ссоры с семьей и друзьями о деньгах, связанных с игрой в азартные игры за последние 12 месяцев до опроса,

- заимствуя деньги за игру, а затем не возвращая ее за последние 12 месяцев до опроса,

- оставляя школу / работу из-за азартных игр за последние 12 месяцев до экзамена,

- заимствование или кража денег для покрытия игорных долгов за последние 12 месяцев до опроса и источников их приобретения. Третья группа заявок касается важности отдельных факторов семьириск проблемной игры, в том числе: игра в азартные игры родителей изучаемой молодежи и проблемная / усиленная игра в них в этом типе игр.

Респонденты указали, что их отцы и матери играют более сложный процент в играх с азартными играми. Мужский пол, как уже упоминалось, является значительным фактором риска для азартных игр. Ответы респондентов на более частое проблемное участие их отцов в этом типе игры, чем матери, похоже, подтверждают эти отношения.