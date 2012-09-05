Как показал С. А. Трескинский, используя грунтово-геологические поперечные профили притрассовой полосы (литологические поперечники), можно наметить трассу таким образом, чтобы в земляное полотно попадали устойчивые однородные грунты, а врезки земляного полотна в косогор не затрагивали неустойчивых, разуплотняющихся или подверженных выветриванию грунтов;

трассирование сопрягающимися переходными кривыми позволяет лучше впиеать дорогу в ландшафт, обеспечив повышение устойчивости земляного полотна и уменьшение объемов земляных работ.

Клотоидный метод трассирования несмотря на кажущееся противоречие самой его идеи геометрической аксиоме («прямая — кратчайшее расстояние между двумя точками») не приводит к существенному удлинению трассы по сравнению с методом трассирования прямыми и круговыми кривыми. Хотя в принципе замена прямой линии, сопрягающей две окружности, переходными кривыми вызывает удлинение трассы, но в связи с малым отклонением их друг от друга это удлинение весьма мало. Более тщательное вписывание клотоидной трассы в рельеф приводит обычно к существенной экономии земляных работ.

Сравнительное опытное проектирование участка дороги, выполненное С. А. Трескинским обычным методом и сопрягающимися переходными кривыми, при клотоидной трассе показало уменьшение объемов выемок в среднем на 9,5% и насыпей до 30% по сравнению с трассой, проложенной старыми методами вписывания круговых кривых в переломы прямых ходов.

Эти примеры подтверждают экономическую и техническую целесообразность трассирования с тщательным вписыванием дорог и некоторые недостатки, про разбивку при использовании дорожных машин, управляемых следящими системами.