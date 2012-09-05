В тех случаях, когда детали из пластмасс или синтетических материалов скрепить традиционными способами невозможно, их склеивают. В клеевом соединении крепежные детали отсутствуют. Детали соединяют, как правило, внахлест, а при склеивании встык применяют дополнительные накладки. Для отверждения клея собранные детали после его нанесения нагревают до определенной температуры.

Клей должен соответствовать следующим требованиям: обеспечивать простоту технологии склеивания, сохранять жизнеспособность в течение не менее двух часов после приготовления, обладать малой токсичностью и др. Клей бывает холодного и горячего отверждения.

Сборка клеевого соединения состоит из следующих этапов.

Подготовка поверхностей деталей к склеиванию включает в себя пригонку поверхностей одна к другой, зачистку, создание на них некоторой шероховатости, промывку и обезжиривание.

Нанесение клея двумя тонкими, ровными по толщине слоями на склеиваемые поверхности кистью, шпателем, пульверизатором или с помощью шприца с обязательной открытой выдержкой для испарения растворителя, содержащегося в клее, после нанесения каждого слоя.

Соединение склеиваемых поверхностей после открытой выдержки второго нанесенного слоя клея и нагружение места склеивания определенным усилием.

Горячее отверждение клея, которое происходит при нагреве деталей клеевого соединения при помещении их в нагревательную печь или автоклав.

Зачистка клеевого соединения, при которой удаляют излишки затвердевшего клея на скрепленных деталях и вокруг места склеивания.

Контроль качества склеивания визуальным осмотром или с применением дефектоскопа, например ультразвукового. Выборочная проверка механической прочности клеевого соединения путем испытаний до его разрушения.