Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Классификация ведущих полуосей




Классификация ведущих полуосей
16 Мая 2018
Теги: авто

Полуось, подвергающаяся только кручению, называется полностью разгружённой. В этом случае подшипники колёс монтируются на чулке полуоси. Если колёса монтируются на полуоси и последняя имеет подшипник, установленный в конце чулка, так что вес шасси передаётся через картер к полуоси, а затем на колесо, то полуось называется полуразгружённой. Полуоси этого типа подвергаются не только кручению, но и изгибу от моментов, вызванных весовой нагрузкой на задний мост и усилиями, действующими на колесо как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Существует также третий тип полуосей, известных под названием на три четверти разгружённых; в этом случае имеется один подшипник, смонтированный на чулке полуоси (снаружи) в центральной плоскости колеса. Очевидно, что при такой конструкции усилия, действующие в плоскости колеса, как вертикальные, так и горизонтальные, не могут создать изгибающего момента, действующего на полуось; однако поперечные силы, действующие на колесо, могуг создать такой момент. Для предохранения полуоси от напряжения изгиба необходимо, чтобы соединение между полуосью и колесом не было жёстким в плоскости, в которой может действовать изгибающий момент, поэтому нужно применять кулачковые или зубчатые муфты между полуосью и ступицей колеса.

Тяжёлые грузовые автомобили теперь обычно имеют задние мосты, у которых каждое колесо смонтировано на двух подшипниках качения, установленных на чулке полуоси, а полуось имеет штампованный фланец для крепления болтами к ступице колеса. Эта конструкция иногда именуется «разгружённой на 7/в», хотя обычно её относят к группе полностью разгружённых. Таким образом различия между тремя типами полуосей определяются конструкцией опор колёс и их соединения с осью; конструкция центральной части полуоси может быть одинакова у всех трёх типов.


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Задний мост с качающимися полу... - . (+35)
Типы задних мостов в автомобил... - . (+42)
Блокировка дифференциала... - . (+46)
Дифференциал Тимкен... - . (+66)
Поверхности сателлитов... - . (+97)
Шасси автомобиля... - . (+98)
Обслуживание моделей марки Vol... - . (+83)
Дифференциал с четырьмя сателл... - . (+63)
BestAdvisor - . (+69)
Самые часто задаваемые вопросы... - . (+75)
Центр давления на зуб шестерни... - . (+50)
Движение полуосевых шестерён о... - . (+60)
Вибрации вала при критической ... - . (+59)
Двухступенчатые и двухскоростн... - . (+104)
Выкуп авто в Люберцах... - . (+84)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке