Полуось, подвергающаяся только кручению, называется полностью разгружённой. В этом случае подшипники колёс монтируются на чулке полуоси. Если колёса монтируются на полуоси и последняя имеет подшипник, установленный в конце чулка, так что вес шасси передаётся через картер к полуоси, а затем на колесо, то полуось называется полуразгружённой. Полуоси этого типа подвергаются не только кручению, но и изгибу от моментов, вызванных весовой нагрузкой на задний мост и усилиями, действующими на колесо как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Существует также третий тип полуосей, известных под названием на три четверти разгружённых; в этом случае имеется один подшипник, смонтированный на чулке полуоси (снаружи) в центральной плоскости колеса. Очевидно, что при такой конструкции усилия, действующие в плоскости колеса, как вертикальные, так и горизонтальные, не могут создать изгибающего момента, действующего на полуось; однако поперечные силы, действующие на колесо, могуг создать такой момент. Для предохранения полуоси от напряжения изгиба необходимо, чтобы соединение между полуосью и колесом не было жёстким в плоскости, в которой может действовать изгибающий момент, поэтому нужно применять кулачковые или зубчатые муфты между полуосью и ступицей колеса.

Тяжёлые грузовые автомобили теперь обычно имеют задние мосты, у которых каждое колесо смонтировано на двух подшипниках качения, установленных на чулке полуоси, а полуось имеет штампованный фланец для крепления болтами к ступице колеса. Эта конструкция иногда именуется «разгружённой на 7/в», хотя обычно её относят к группе полностью разгружённых. Таким образом различия между тремя типами полуосей определяются конструкцией опор колёс и их соединения с осью; конструкция центральной части полуоси может быть одинакова у всех трёх типов.