Наиболее широко распространенным типом автомобильной рессоры является полуэллиптическая рессора. Такая рессора состоит из одного коренного листа, каждый конец которого завивается в виде ушка для соединения его с рессорными, кронштейнами или сережками, и из ряда более коротких листов, длина которых постепенно убывает в зависимости от их расстояния от главного листа; в рессорах, подверженных большой нагрузке, ближайшие к главному листы выступают иногда за его край и могут даже закрывать ушки рессоры. Все эти листы, как правило, стягиваются вместе центральным болтом.

Для небольших легковых автомобилей применяются иногда рессоры эллиптического четвертного типа. Средняя часть рессоры прикрепляется скобой к раме, тогда как другой конец ее подвешивается с помощью сережки, скобы или подвески к оси колеса. Все другие типы рессор составляются или всецело из частей полуэллиптического, или же отчасти полуэллиптического и отчасти четвертного типа рессоры, хотя в дополнение к этому некоторые виды рессор снабжаются еще промежуточной сережкой (впрочем рессоры с шарнирной подвеской почти совершенно вышли из употребления). Под буквой В приведена эллиптическая трехчетвертная рессора, состоящая из четвертных верхних и полуэллиптических нижних листов, соединенных на одном конце болтом. Под буквой С изображена эллиптическая рессора, составленная из полуэллиптических верхних и нижних листов, соединенных на обоих концах пальцем. Буквой П обозначена эллиптическая трехчетвертная рессора, состоящая из четвертной верхней части, соединенной сережкой с полу эллиптической нижней частью. Под буквой Е показана эллиптическая рессора с одной сережкой, а под буквой Я—такая же рессора с двумя сережками. Показанный под буквой О тип рессоры, известный под названием «тройной рессоры», широко применялся прежде для автомобилей лучших марок, а также и для грузовиков. Эта рессора состоит из двух продольных полуэллиптических частей, подвешенных с помощью соответствующих подвесок передними своими концами к раме шасси, и из полуэллиптической поперечной рессоры, подвешенной к двум другим двойным сережкам. Буквой Я отмечена рессора для грузовиков эллиптического трехчетвертного типа; под буквой /—дополнительная рессора, состоящая из полуэллиптических частей с плоскими концами (скользящими). Под буквой К мы видим консольную полуэллиптическую рессору, пользовавшуюся в свое время значительной популярностью на легковых автомобилях, и наконец буквой Ь помечена консольная рессора четвертного типа, о которой уже упоминалось выше. Полуэллиптическая консольная рессора подвешивается к раме посредине или близко от средины последней, причем передний конец ее также подвешивается к раме, а задний с помощью серьги или скобы подвешивается к оси.