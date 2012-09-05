Компрессорное оборудование получило широкое распространение во всех сферах жизнедеятельности человека – промышленности, строительстве, быту и т. д. За счет этого между отдельными видами компрессоров появилось множество различий, а о самых основных из них будет рассказано ниже. Изучив этот краткий материал, несложно будет понять, что выбрать в интернет-магазине компрессоров.

Перед тем как начать, стоит отметить, что описать все отличия в рамках краткого обзора невозможно. Поэтому в случае сомнений всегда стоит обращаться за консультацией, что позволит получить устройство, которое будет соответствовать всем ожиданиям.





Какими бывают компрессоры и компрессорные установки

По типу газа, с которым может взаимодействовать устройство, выделяют такие компрессоры:

Циркуляционный. Этот тип оборудования обеспечивает бесперебойную циркуляцию газовых смесей в рамках замкнутой системы. Воздушный. Функционирует в обычной для всех воздушной среде. Специальный многослужебный. Позволяет сжимать и транспортировать дальше больше одного вида газа одновременно. Специальный многоцелевой. Дает возможность переключаться между отдельными видами транспортируемых газов. Газовый. Предназначается для работы с определенными разновидностями газов, но не может быть использован для обычных атмосферных воздушных масс.

Размышляя над тем, какое компрессорное оборудование купить, обязательно обращают внимание на принцип действия, разделяющий оборудование на винтовые, поршневые, мембранные и роторно-пластинчатые.

Для бытового использования повсеместно применяется поршневое оборудование. Принцип работы схож с тем, как функционирует обычный ДВС – двигатель внутреннего сгорания. То есть поршни совершают возвратно-поступательные движения за счет вращения коленвала.

Составить конкуренцию поршневым компрессорам по популярности способны лишь роторно-винтовые модели, выгодно отличающиеся за счет своих скромных габаритов. По принципу действия на поршневые похожи также мембранные компрессоры, получившие свое название за использование сверхпрочной мембраны. Она позволяет обеспечить чистоту рабочего газа, сводя к минимуму вероятность попадания в него сторонних примесей.

Понимая, что на компрессор цена может колебаться в широчайшем диапазоне от нескольких тысяч до многих сотен тысяч рублей, важно заранее точно определять, для чего именно покупается оборудование.

Кроме того, заглянув в любой хороший магазин, где купить компрессор не проблема, можно встретить разделение по степени мобильности, по источнику питания, по объему ресивера и прочим важным параметрам, и конструкторским особенностям.



