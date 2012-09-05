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Классический Polo
3 Июня 2019
Теги: авто

Стоит отметить, что на наш рынок подавляющее большинство Cordoba попало лет семь назад в результате сложных внутрифирменных «раскладов», вследствие которых у дилеров VW появились SEAT с кузовным шильдиком VW Polo, а по документам они назывались Polo Classic S. Кстати, эта партия машин была выпущена в 1995-м, и их основной двигатель — бензиновый 1,6 л (75 л.с.)

В общем, несмотря на редкую «фамилию», этот автомобиль не требует от своего владельца больших эксплуатационных затрат, и, даже если понадобятся кузовные панели и оптика, их цена будет вполне доступна, правда, скорее всего получать их придется через систему заказа. Большинство же расходных материалов и прочих часто востребуемых запчастей есть в наличии в крупных городах — сказывается унификация изделий концерна VAG.

Что касается эргономики, безопасности и ходовых качеств, то они у Cordoba — на уровне одноклассников. Однако цена самих подержанных экземпляров заметно ниже, что связано с «нераскрученностью» марки.

 


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