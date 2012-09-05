Интерьер органичен, красив и — что особенно приятно — без нарочитой роскоши. Мягкие рельефные сиденья обтянуты натуральной кожей. Подбор цветов элементов салона выполнен с безупречным вкусом.

Подбираем удобную рабочую позу. Электропривод обеспечивает продольное перемещение сиденья и наклон нижней подушки. Наклон спинки — с механическим приводом. Но есть еще одна клавиша на передней консоли, «ответственная» за регулировку степени боковой поддержки в сочетании с подпором поясницы. И вот некоторая несогласованность: в результате кресло нежно обнимает водителя за талию, а лопатки могут слишком свободно перемещаться в стороны. Кроме того, кожаная обивка спинки, как оказалось, не обладает достаточными фрикционными свойствами, чтобы надежно удерживать ездока в крутых поворотах. Кстати, если вы едете с прицепом - будьте аккуратны в поворотах - Gran Turismo очень резв. А лучше приобретите тент на прицеп легковой он обеспечит сохранность перевозимого груза.

Сбоку от регулируемого по высоте и углу наклона подголовника есть прорезь , через которую продевается ремень безопасности. Иначе дотянуться до него было бы очень сложно — ведь средняя стойка, где крепится основание ремня, сильно отнесена назад.

Руль (собственно «бублик») удобен, а вот четыре спицы (плата за наличие надувной подушки безопасности) расположены так, что затрудняют выбор оптимального положения рук на руле.

Рычаг управления автоматической коробкой передач отличается от многих других тем, что клавиша фиксатора расположена здесь не сбоку, а сверху, причем утоплена заподлицо в корпус рукоятки. Это оставляет лишь один способ держаться за рычаг — в обхват сбоку, нажимая на эту клавишу большим пальцем. Но это вполне удобно.

К педалям претензий нет — они «на месте», а реактивные усилия ожидаемо информативны.

Порадовал простой алгоритм управления отопителем и кондиционером. А вот по поводу чего ахнешь, так это — большой цветной дисплей, где ярко высвечиваются направления потоков горячего и холодного воздуха (красным и синим), информация об интенсивности работы вентилятора, температуре, которую должен обеспечивать кондиционер. В общем, система обеспечения микроклимата не вызвала нареканий. То же можно сказать о пользовании стеклоподъемниками окон, электроприводом регулировки боковых подогреваемых зеркал, системой cruise control и радиоприемником (все необходимые кнопки для пользования радио вынесены на рулевое колесо).

Порадовало решение основного приборного щитка. Здесь всего-то спидометр, тахометр и топливомер. Но в результате шкалы оказались большими и очень наглядными (если, конечно, не считать того, что на нашем автомобиле, предназначенном для американского рынка, спидометр оцифрован в милях/час, а «километровая» шкала — побочная, и показания читаются неважно). Приборы, указывающие температуру охлаждающей жидкости, давление масла и напряжение в бортовой сети, вынесены в центр передней панели и находятся между водителем и пассажиром. Они не мозолят глаза, но в то же время достаточно бросить короткий взгляд, чтобы «прочесть» все эти показания.