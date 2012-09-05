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Кирилл Прогалин - лучший из лучших
14 Сентября 2018
Теги: авто

- Любите стильно одеваться?

- Одежда должна соответствовать событию и окружению. Если это прием, то надеваю костюм, галстук. Чемпиону мира не обойтись без смокинга - бываю на таких приемах, на которые без него просто не впускают. Надевать смокинг приходится нечасто - один- два раза в год. Повседневно - свитер, джинсы... Специально своим имиджем не занимаюсь - это прерогатива моей жены Светланы. У нее получается очень даже неплохо.

- Самый дорогой подарок от жены?

- Даже размышлять не стану - дочь Кристина. Сейчас ей уже четыре года.

- В чем силен Дрогалин как гонщик?

- Ощущением мотоцикла. В любом техническом виде спорта многое решает машина.

Под гонщика ее собирают, настраивают «под него». Например, Михаэль Шумахер всегда тонко чувствует, что надо сделать механикам с болидом. И у меня есть определенные знания и опыт, а в команде грамотные механики, способные настроить мотоцикл так, как я считаю нужным. Большая заслуга в моих победах и «играющего» тренера Виталия Борбашева.

- Кстати, о Шумахере...

У вас не возникало желания попробовать силы в Формуле-1?

- Хотелось бы, но, думаю, уже не получится - мне 38...

 


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тут были комменты. RIP!






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