«Решение использовать разные стратегии пит-стопов для наших гонщиков было для нас неприятной необходимостью, ведь нам приходилось учитывать возможность на трассе сэйфети-кара, — объяснил свою позицию Деннис — В последние пять лет он выезжал на трассу в четырех гонках. Поэтому нам пришлось решать заранее, кто из дзух наших пилотов будет главным претендентом на победу. После первого раунда дозаправок мы перевели Льюиса на более быструю стратегию с двумя остановками и одновременно порекомендовали обоим гонщикам чуть сбросить скорость, чтобы поберечь тормоза. Конечно, мы предпочли бы борьбу, но эта трасса требует предельно дисциплинированного подхода И такой подход себя оправдал.

Конечно, Льюис был слегка огорчен этим обстоятельством, но, как парень умный, смирился. «У меня на машине цифра два. Я второй пилот. В конце концов, я же новичок. Я доволен уже тем, что способен идти по трассе в одном темпе с Алонсо».

Ну а всем прочим фигурантам осталось только подбирать куски с барского стола. Фелипе Масса быстро понял, что с МакЛареном ему здесь не тягаться. «Уже к середине дистанции я сосредоточился на сохранении статус-кво и на том чтобы благополучно довести машину до финиша», признался он. Кими Райкконен титаническими усилиями продрался таки с шестнадцатого места в первую восьмерку. Но выросшее до пятнадцати очков отставание от лидера чемпионата ставит под вопрос участие финна в гонке за титулом. Еще пара столь неудачных выступлений и дело пойдет к тому, что чемпионскую корону будут разыгрывать между собой пилоты МакЛарена и Масса.