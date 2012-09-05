Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Киевские маневры




Киевские маневры
10 Декабря 2020
Теги: авто

Подлинным триумфом стали Киевские маневры 1935 г. - впервые были применены укомплектованные БТ мехкорпуса, отработаны операции глубокого обхода, прорыва. Все это заставило крепко призадуматься гостей из Италии, Франции, Чехословакии. На Украине отрабатывалась тактика боевого применения танковых войск.

Применение обычных противотанковых средств - подкапиберных снарядов, ручных гранат, базук - оказалось неэффективным или малоэффективным. “Танков невозвратных потерь" среди них было (по сравнению с танками США, Германии) немного. Во время высадки американского десанта на Кубе в районе Плайя-Хирон в 1961 единственный подошедший к берегу танк Т-34/85 расстрелял прямой наводкой до десятка десантных судов, не получив при этом ни одного повреждения.

Последний опыт массированного применения танков Т-34 - китайско-вьетнамская война 1979 года: китайские части были остановлены под Лангшоном батальоном “тридцать четверок".

Во время конфликта на Африканском Роге две дружественных Советскому Союзу страны в очередной раз что-то не поделили. Танковые бои (маневренный бой: танк против танка) отмечены не были - офицеры-танкисты, советники из Советского Союза, воевали только тогда, когда их друзья с той стороны фронта уезжали в отпуск.

Ирано-иракский конфликт показал, что танки советского образца, собранные в Китае, не выдерживают обстрела из советских танковых пушек. Минный подрыв такого танка (китайской сборки) на бескорпусной мине поставил в тупик ремонтников одного из танкоремонтных заводов - не мог Т-62 так изогнуться - китайская броня, мягко говоря, была не того качества.

 

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Автовыкуп в Иркутске: быстро и... - . (+28)
Советские танки - . (+46)
Оптово-розничная продажа автоз... - . (+44)
Редуктора КамАЗ - . (+44)
Букмекер GGBet - качественный ... - . (+41)
Мото! Мото - . (+130)
Гран-При Канады - . (+141)
Что можно и чего нельзя... - . (+129)
Блоки силовых розеток для серв... - . (+134)
В будущее с автомобилем!... - . (+62)
Кто первым “убьет” Daewoo?... - . (+81)
Mercedes-Benz S 600 L - . (+125)
Отлучить от руля - . (+187)
Официальная онлайн-проверка не... - . (+161)
Дело настроения - . (+162)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке