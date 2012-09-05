Подлинным триумфом стали Киевские маневры 1935 г. - впервые были применены укомплектованные БТ мехкорпуса, отработаны операции глубокого обхода, прорыва. Все это заставило крепко призадуматься гостей из Италии, Франции, Чехословакии. На Украине отрабатывалась тактика боевого применения танковых войск.

Применение обычных противотанковых средств - подкапиберных снарядов, ручных гранат, базук - оказалось неэффективным или малоэффективным. “Танков невозвратных потерь" среди них было (по сравнению с танками США, Германии) немного. Во время высадки американского десанта на Кубе в районе Плайя-Хирон в 1961 единственный подошедший к берегу танк Т-34/85 расстрелял прямой наводкой до десятка десантных судов, не получив при этом ни одного повреждения.

Последний опыт массированного применения танков Т-34 - китайско-вьетнамская война 1979 года: китайские части были остановлены под Лангшоном батальоном “тридцать четверок".

Во время конфликта на Африканском Роге две дружественных Советскому Союзу страны в очередной раз что-то не поделили. Танковые бои (маневренный бой: танк против танка) отмечены не были - офицеры-танкисты, советники из Советского Союза, воевали только тогда, когда их друзья с той стороны фронта уезжали в отпуск.

Ирано-иракский конфликт показал, что танки советского образца, собранные в Китае, не выдерживают обстрела из советских танковых пушек. Минный подрыв такого танка (китайской сборки) на бескорпусной мине поставил в тупик ремонтников одного из танкоремонтных заводов - не мог Т-62 так изогнуться - китайская броня, мягко говоря, была не того качества.