Где, как не в Киеве можно окунуться в историю. В этом любому туристу может помочь rustour.com.ua.

Здесь находится богатейшее наследие человечества как историческое, так и духовное. Киев может порадовать своими достопримечательностями не только паломников, которые ходят по святым местам, но и менее духовного человека. Кроме величественной Киево-Печерской Лавры, Церкви святого Николая на воде или Греческого монастыря святой Екатерины в Киеве множество уникального и незабываемого. Если воспользоваться пешеходными экскурсиями по Киеву, то можно встретить и Ежика в тумане, и детально рассмотреть Пейзажную аллею или восхитительный Мариинский дворец.

Историки так и не пришли к единому мнению сколько лет знаменитому городу? 2,5 века или всего лишь 1,5. Но столь существенная разница в исчислении времени не умаляет архитектурные и природные достоинства города. В нем есть, что посмотреть и искушенному путешественнику и совсем юному.

Индивидуальные экскурсии по Киеву раскроют все тайны, которые скрывают от людей стены и парки столицы. Только вам по секрету могут открыться почему наравне со знаменитым Домом с котами, есть необычное для этих мест здание - дом с Химерами, или почему Крещатник назвали именно так. Посетив Андреевский спуск можно углубиться в прошлое буквально. Стены зданий настолько необычны и прекрасны, что вызывают только удивление. Откуда здесь шедевры зодчества? Улица настолько стара, что затаила в себе много интересных закоулочков. Такое название было дано аж в 1711 году, когда она была расширена и по ней стали ездить экипажи и телеги.

Также есть где спрятаться от взоров и для романтиков и влюбленных парочек. Одним из таких тайных сооружений является « Мост влюбленных». На нем влюбленные могут не только признаться друг другу в любви, но и скрепить свои чувства каким-либо символическим знаком вроде замка с ключами. Он находится в одном из красивейших районов. Хотя мостик окутывает своим уютом и игривостью, с него открывается вид на могущественный Днепр. Любуются этой живописной красотой с 1910 года. Сколько влюбленных там было?!

В экскурсии по Киеву включены посещения патриотических памятников: статуе Родина-Мать (посвященной окончании Великой Отечественной войны 1941-1945гг), Арке Дружбы Народов, Софийская площадь (По преданиям Ярослав Мудрый именно здесь в ХI веке разгромил печенегов) и многие другие места, хранящие истоки начала славянской Руси.

Путешествия бывают разными. Можно самостоятельно прочитать информацию перед поездкой, скрупулёзно изучать и составлять маршрут, чтобы охватить как можно больше. Но всегда хочется облегчить себе отдых. Поэтому лучше обратиться сюда к профессионалам которые не только помогут подобрать нужный путь, но и расскажут занимательную историю, насыщенную фактами и загадками в доступной форме.

Еще никогда Киев не был так близок и радушен как сейчас!



