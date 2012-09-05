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Kia Stinger – путешествуй с комфортом
1 Июня 2018
Теги: Kia Stinger

Эстетика, стиль и дух современности лаконично совмещены в Kia Stinger. Фастбэк модельного ряда Kia идеально подходит тем, кто любит комфорт и ценит собственное время. Утонченность и надежность делают его выбором многих. Спортивный дизайн, стремление, новация форм, характер – так можно описать новый Kia Stinger https://www.kia-favorit.ru/catalog/new/stinger/. Гордость концерна Kia является самым резвым автомобилем этого бренда. Новая модель отличается великолепными ездовыми качествами, высоким уровнем комфорта, богатой комплектацией, а также превосходными аэродинамическими показателями.

Стандартное оснащение включает в себя:

  • функциональную переднюю панель,
  • электрические стеклоподъемники всех дверей,
  • аудиосистему премиум – класса,
  • оснащенную 9 колонками.
  • платформу для зарядки беспроводного типа

Габариты умело подчеркивают мощь и величественность этого спорт – седана.

  • длина - 4831 см;
  • ширина - 1869 см;
  • высота – 1400 см.

Объем багажника, в зависимости от комплектации, составляет 406 или 660 литров, а при сложенных задних сидениях – 1114 или 1168 литра. Разработчики модели приложил все усилия для возможности перевозить как багажную кладь и коляску, так и крупногабаритный груз.

В продаже доступны две комплектации:

  • комплектация GT – Line оснащена боковыми и фронтальными подушками безопасности, мульти – медиа комплексом (7” дисплей), акустической системой премиум – сегмента Harman/Kardon, подогревом передних сидений, датчиками света и дождя. Двузонный климат – контроль обеспечит комфорт в любую погоду. Версия оснащена EBD и ESP и антибуксировочной системой. Спортивный экстерьер, изюминкой которого является биксенон и 18” диски.
  • Модификация GT, созданная на платформе Lambda KIA Stinger GT оснащена красными суппортами, подвеской на электроприводе, усилителем руля, пневмо-регулировкой спинки водительского сидения. Stinger GT в кожаном салоне Nappa, с литыми дисками 19” и шинами Continental приведет в восторг даже самого избирательного ценителя.


Продажа модели в автосалонах в Москве

Записаться первым на тест-драйв и узнать цену Киа Стингер 2018 года, подробности об авто можно на сайте официального дилера Kia – KIA FAVORIT MOTORS. Официальный дилер предоставляет своим клиентам ряд преимуществ, в том числе обслуживание в сервисном центре, широкий выбор комплектаций и низкие цены.


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тут были комменты. RIP!






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