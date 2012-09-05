Эстетика, стиль и дух современности лаконично совмещены в Kia Stinger. Фастбэк модельного ряда Kia идеально подходит тем, кто любит комфорт и ценит собственное время. Утонченность и надежность делают его выбором многих. Спортивный дизайн, стремление, новация форм, характер – так можно описать новый Kia Stinger https://www.kia-favorit.ru/catalog/new/stinger/. Гордость концерна Kia является самым резвым автомобилем этого бренда. Новая модель отличается великолепными ездовыми качествами, высоким уровнем комфорта, богатой комплектацией, а также превосходными аэродинамическими показателями.

Стандартное оснащение включает в себя:

функциональную переднюю панель,

электрические стеклоподъемники всех дверей,

аудиосистему премиум – класса,

оснащенную 9 колонками.

платформу для зарядки беспроводного типа

Габариты умело подчеркивают мощь и величественность этого спорт – седана.

длина - 4831 см;

ширина - 1869 см;

высота – 1400 см.

Объем багажника, в зависимости от комплектации, составляет 406 или 660 литров, а при сложенных задних сидениях – 1114 или 1168 литра. Разработчики модели приложил все усилия для возможности перевозить как багажную кладь и коляску, так и крупногабаритный груз.

В продаже доступны две комплектации:

комплектация GT – Line оснащена боковыми и фронтальными подушками безопасности, мульти – медиа комплексом (7” дисплей), акустической системой премиум – сегмента Harman/Kardon, подогревом передних сидений, датчиками света и дождя. Двузонный климат – контроль обеспечит комфорт в любую погоду. Версия оснащена EBD и ESP и антибуксировочной системой. Спортивный экстерьер, изюминкой которого является биксенон и 18” диски.

оснащена боковыми и фронтальными подушками безопасности, мульти – медиа комплексом (7” дисплей), акустической системой премиум – сегмента Harman/Kardon, подогревом передних сидений, датчиками света и дождя. Двузонный климат – контроль обеспечит комфорт в любую погоду. Версия оснащена EBD и ESP и антибуксировочной системой. Спортивный экстерьер, изюминкой которого является биксенон и 18” диски. Модификация GT, созданная на платформе Lambda KIA Stinger GT оснащена красными суппортами, подвеской на электроприводе, усилителем руля, пневмо-регулировкой спинки водительского сидения. Stinger GT в кожаном салоне Nappa, с литыми дисками 19” и шинами Continental приведет в восторг даже самого избирательного ценителя.





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