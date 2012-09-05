Модель седана известнейшей марки - КИА Рио по-праву называют наиболее популярной иномаркой в стране. Сегодня данную модификацию авто можно приобрести в двух вариантах движка - 1,4 л. с показателем мощности в сто л.с., а также 1,6 л., мощность которого превышает сто двадцать л.с. Оснащены они автоматической или же механической КПП. Согласно результатам так называемых краш-тестов Евро NCAP, модель была отмечена высочайшим баллом по уровню безопасности. Показатели безопасности взрослого пассажира с водителем оценены девяносто двумя процентами, а малолетнего пассажира - 84 процентами. Что же касается устройств обеспечения безопасности модели, они были оценены 86 процентами.



Киа Рио Седан создан специально для российских условий эксплуатации. Глобальная доработка под наши условия позволила производителям создать уникальную модель, идеально подходящую для езды по российским автомагистралям. Она дополнительно оснащена задними и передними брызговиками, а пластиковая защита картера охраняет данную деталь от любых повреждений. Поверхность кузова вместе с днищем обработаны с использованием специального антикоррозионного покрытия. Корейский седа также снабжен новым, более мощным АКБ, емкость которого достигает шестидесяти Ач. А увеличенный бачок с омывающей жидкостью вмещает более четырех с половиной литра.



Показатель дорожного просвета Киа Рио достигает внушительных мерок данного класса - 160 мм. Оснащена головная оптика модели лампами увеличенного эксплуатационного срока службы - полтора тыс. часов. Современные технологии и высокопрочный кузов позволили производителю добиться максимальной безопасности седана. Кузов модели наполовину выполнен с использованием высокопрочного сорта стали AHSS, под которым прячутся высокоэффективные системы безопасности. Среди них необходимо выделить систему предупреждения при экстренном торможении, активного управления и курсовой устойчивости.



Модель комплектуется шестью подушками безопасности, в том числе фронтальными и боковыми для водителя, переднего пассажира. Также в салоне установлены шторки безопасности. Необходимо отметить и максимальную комфортабельность салона, который также оснащен теплыми опциями. Особенно актуальным такое решение является для автолюбителей из холодных стран, в том числе и России. Подобное оснащение объединяет электрообогрев форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса, лобового стекла, а также сидений, как передних, также и задних.

