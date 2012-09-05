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Kia “Pride” - попробуй догони
13 Марта 2019
Теги: авто

Чумазая по самую крышу Kia“Pride” выглядела более чем непрезентабельно. Наверное потому тягаться с нами пытались даже такие безобидные представители породы автомобилистов, как немолодые бородачи на знавших лучшие времена “шестерках”. Как бы не так! “Kia Pride”, пожалуй, самая большая злючка среди моделей, которые можно купить не только за десять, но также за одиннадцать и даже за двенадцать тысяч.

Троньтесь резко, с эффектной пробуксовкой. И не вздумайте касаться рычага КПП, пока стрелка тахометра не добежит до отметки 6.000, где начинается красная зона. Затем быстро переключитесь на вторую. Все остались позади. Приотстал даже пыхтящий дизельный джип, водитель которого, похоже, так и не понял, что за “малыш” обставил его на перекрестке (нашим автомобилистам “Pride” практически неизвестен). С третьей переходим на четвертую... Шестьдесят четыре силы, выдаваемые сравнительно современным верхневальным мотором, продолжают увлекать автомобиль вперед со все возрастающей скоростью. Правда, узнать, что такое рекордные в данном классе 160 км/ч, никто из нас не решился. Для этого необходимо ровное шоссе. А на обычных дорогах после ста двадцати легкий “Pride” начинает подскакивать на неровностях, водитель через руль пальцами ощущает, как передние колеса едва-едва не поднимаются в воздух. Но не забудьте сделать развал схождение после таких испытаний http://www.cto-omega.ru/razval-shoshdenie.html. Это позволит получить стабильность в поведении автомобиля на дороге и хорошую маневренность.

Кстати, руль у “Pride” оказался непомерно тяжелым. Совсем как у отечественных моделей. Сама баранка изготовлена из твердой дешевой пластмассы. Пара “наростов” (якобы под пальцы) на внутренней стороне обода выглядит сущей нелепицей. Вообще, в отношении внутренней отделки "Pride” на голову отстает от своего первейшего соперника - смирной “Skoda Felicia”. Пластмассовый интерьер “Pride”, разумеется, не голосит как в переднеприводных ВАЗах, однако неровные зазоры и местами напрасно гнутые панели вызывают грусть по старой добротной “Mazda 121”.

 

 

 

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