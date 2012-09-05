Описывая объективно новую версию КИА Оптима, непринужденно возникают слова изысканный, агрессивный и в то же время благородный. Внешне внимание привлекают ксеноновые фары вместе с трехсекционными светодиодными противотуманками. Дизайнерское оформление модели отличается динамичностью силуэта и рельефностью капота. Новая Optima получила спроектированное практически с нуля шасси, которое обеспечивает максимальную маневренность седана, а также более плавную езду. Разработчики южнокорейского автоконцерна постарались создать современное авто для делового человека. Наш автосалон является официальным дилером КИА Моторс, поэтому тут любой желающий сможет познакомиться с новой модификацией Оптима.



Говоря о дизайнерском исполнении КИА Оптима 2019 г., нельзя не отметить новую, эффективную форму. Интересные детали в сочетании с инновационными решениями, среди которых внимание привлекает удлиненная колесная база, придают авто солидности, повышая комфорт и стабильность при движении. Визуально модель отличается элегантной статусностью и визуальным изяществом. Поэтому она постоянно привлекает внимание на автомагистралях. Новую модификацию Оптима правильно назвали автомобилем настоящих победителей. Любая грань седана является идеальной.



КИА Оптима привлекает внимание запоминающимся и динамичным экстерьером, комфортом современного лайнера и отличными ходовыми показателями. Путешествуя на таком автотранспортном средстве, вы ощущаете себя в бизнес-классе. Автомобиль отличается и фирменной узнаваемостью. Поэтому практически невозможно затеряться на таком авто даже в перегруженном столичном трафике. Передвигаясь на нем вы всегда будете ощущать себя в центре внимания окружающих. Новое исполнение седана отличается изысканной линией крышки багажника. А задняя стойка имеет остекление с огромным выбором стильных и красочных колесных дисков.



В зависимости от комплектации будущие покупатели Оптима, могут выбрать моторную линейку различных мощностей. Оснащается модель бензиновыми агрегатами различной мощности. А благодаря инновационному шестиступенчатому автомату, которым оснащается КИА Оптима версии 2019 г., водитель сможет легко подыскать оптимальный режим при движении. Особо следует выделить салон авто, который отличается своей просторностью, грамотной организацией, а также красотой. Поэтому любой находящийся в нем человек сумеет по-настоящему насладиться комфортной поездкой, а также высокотехнологичными системами и абсолютной безопасностью.

