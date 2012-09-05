Описывая объективно новую версию КИА Оптима, непринужденно возникают
слова изысканный, агрессивный и в то же время благородный. Внешне
внимание привлекают ксеноновые фары вместе с трехсекционными
светодиодными противотуманками. Дизайнерское оформление модели
отличается динамичностью силуэта и рельефностью капота. Новая Optima
получила спроектированное практически с нуля шасси, которое обеспечивает
максимальную маневренность седана, а также более плавную езду.
Разработчики южнокорейского автоконцерна постарались создать современное
авто для делового человека. Наш автосалон является официальным дилером
КИА Моторс, поэтому тут любой желающий сможет познакомиться с новой
модификацией Оптима.
Говоря о дизайнерском исполнении КИА Оптима 2019 г., нельзя не отметить
новую, эффективную форму. Интересные детали в сочетании с инновационными
решениями, среди которых внимание привлекает удлиненная колесная база,
придают авто солидности, повышая комфорт и стабильность при движении.
Визуально модель отличается элегантной статусностью и визуальным
изяществом. Поэтому она постоянно привлекает внимание на
автомагистралях. Новую модификацию Оптима правильно назвали автомобилем
настоящих победителей. Любая грань седана является идеальной.
КИА Оптима привлекает внимание запоминающимся и динамичным экстерьером,
комфортом современного лайнера и отличными ходовыми показателями.
Путешествуя на таком автотранспортном средстве, вы ощущаете себя в
бизнес-классе. Автомобиль отличается и фирменной узнаваемостью. Поэтому
практически невозможно затеряться на таком авто даже в перегруженном
столичном трафике. Передвигаясь на нем вы всегда будете ощущать себя в
центре внимания окружающих. Новое исполнение седана отличается
изысканной линией крышки багажника. А задняя стойка имеет остекление с
огромным выбором стильных и красочных колесных дисков.
В зависимости от комплектации будущие покупатели Оптима, могут выбрать
моторную линейку различных мощностей. Оснащается модель бензиновыми
агрегатами различной мощности. А благодаря инновационному
шестиступенчатому автомату, которым оснащается КИА Оптима версии 2019
г., водитель сможет легко подыскать оптимальный режим при движении.
Особо следует выделить салон авто, который отличается своей
просторностью, грамотной организацией, а также красотой. Поэтому любой
находящийся в нем человек сумеет по-настоящему насладиться комфортной
поездкой, а также высокотехнологичными системами и абсолютной
безопасностью.