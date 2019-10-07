КАН АВТО является группой компаний, имеющий официальные дилерские отношения с южнокорейским авто концерном KIA. Головной офис вместе с автосалоном расположен в Казани. Здесь представлен весь актуальный модельный ряд данной марки, позволяющий покупателям подобрать именно то авто, которое подходит именно им. В автосалоне можно записаться на тест-драйв и проверить любую модификацию КИА в реальных условиях. В случае необходимости специалисты компании помогут желающим в выборе наиболее оптимальной для них кредитной программы. Она будет отличаться наиболее выгодными для вас условиями. Автосалон берет на себя все хлопоты, связанные с оформлением таких программ.



Если вы решите купить KIA Rio X Line в казанском автосалоне группы компаний, сделаете правильный выбор. Эта модель является симбиозом комфортабельности и стремительности хэтчбека, мощи городского кроссовера, а также многих других характеристик. Владельцы данной модели смогут восхищаться этими преимуществами ежедневно. Особенно эффективным является внешний вид и впечатляющий интерьер модели. Салон отличается уютом и вместительностью. По всему периметру он имеет защитный обвес. Особо следует отметить высокий клиренс. Поэтому его можно назвать универсальным авто не только в городской черте, но и ее пределами.



Предлагает официальный дилер KIA и другие модификации авто этой южнокорейской марки. Кроме этого в автосалоне доступны разные аксессуары, дополнительное оборудование и устройства для обеспечения комфорта или же безопасности. Здесь можно заказать электросистемы парковки, элементы шумоизоляции и защиты кузова, аудио-видео устройства и охранные системы. Высококвалифицированные менеджеры автосалона помогут также в выборе наиболее оптимальной для вас программы автострахования. После завершения регистрации купленной вами модели КИА, вы автоматически получаете талон техосмотра.



Учитывая вышеперечисленные преимущества, купить KIA в Казани лучше в КАН АВТО. Кроме автосалона здесь функционирует сервис-центр, укомплектованный хорошо подготовленными инженерами, которые прекрасно разбираются в специфике модельного ряда южнокорейского производителя. Здесь автовладельцы могут рассчитывать на выполнение послегарантийных, гарантийных или же плановых работ. Также в сервис-центре выполняется ремонт любой сложности. У компании имеется вся необходимая лицензионная и сертификационная документация. Сотрудники сервис-центра работают на суперсовременном оборудовании, благодаря которому достигается максимальная точность при выполнении ремонта любой сложности.

