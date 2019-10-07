КАН АВТО является группой компаний, имеющий официальные дилерские
отношения с южнокорейским авто концерном KIA. Головной офис вместе с
автосалоном расположен в Казани. Здесь представлен весь актуальный
модельный ряд данной марки, позволяющий покупателям подобрать именно то
авто, которое подходит именно им. В автосалоне можно записаться на
тест-драйв и проверить любую модификацию КИА в реальных условиях. В
случае необходимости специалисты компании помогут желающим в выборе
наиболее оптимальной для них кредитной программы. Она будет отличаться
наиболее выгодными для вас условиями. Автосалон берет на себя все
хлопоты, связанные с оформлением таких программ.
Если вы решите купить KIA Rio X Line в казанском автосалоне группы
компаний, сделаете правильный выбор. Эта модель является симбиозом
комфортабельности и стремительности хэтчбека, мощи городского
кроссовера, а также многих других характеристик. Владельцы данной модели
смогут восхищаться этими преимуществами ежедневно. Особенно эффективным
является внешний вид и впечатляющий интерьер модели. Салон отличается
уютом и вместительностью. По всему периметру он имеет защитный обвес.
Особо следует отметить высокий клиренс. Поэтому его можно назвать
универсальным авто не только в городской черте, но и ее пределами.
Предлагает официальный дилер KIA и другие модификации авто этой
южнокорейской марки. Кроме этого в автосалоне доступны разные
аксессуары, дополнительное оборудование и устройства для обеспечения
комфорта или же безопасности. Здесь можно заказать электросистемы
парковки, элементы шумоизоляции и защиты кузова, аудио-видео устройства и
охранные системы. Высококвалифицированные менеджеры автосалона помогут
также в выборе наиболее оптимальной для вас программы автострахования.
После завершения регистрации купленной вами модели КИА, вы автоматически
получаете талон техосмотра.
Учитывая вышеперечисленные преимущества, купить KIA в Казани лучше в
КАН АВТО. Кроме автосалона здесь функционирует сервис-центр,
укомплектованный хорошо подготовленными инженерами, которые прекрасно
разбираются в специфике модельного ряда южнокорейского производителя.
Здесь автовладельцы могут рассчитывать на выполнение послегарантийных,
гарантийных или же плановых работ. Также в сервис-центре выполняется
ремонт любой сложности. У компании имеется вся необходимая лицензионная и
сертификационная документация. Сотрудники сервис-центра работают на
суперсовременном оборудовании, благодаря которому достигается
максимальная точность при выполнении ремонта любой сложности.